Rescue Days in Paderborn: Feuerwehr trainiert Unfallrettung

Neue Fahrzeugtechnologien, E-Mobilität, hochfeste Materialien in Karosserien und neue Sicherheitseinrichtungen an Fahrzeugen tragen wesentlich zum Insassenschutz bei Unfällen bei. Gleichzeitig stellen sie aber Feuerwehrleute vor neue Herausforderungen und bringen Menschen und Rettungsgeräte oft an ihre Grenzen. Im Rahmen der Rescue Days, die gemeinsam mit der Stadt und der Feuerwehr Paderborn durchgeführt werden, trainieren die Einsatzkräfte mit international anerkannten Experten den richtigen Umgang mit den Hilfsgeräten.

„Wie wichtig die Feuerwehr mit all ihren haupt- und ehrenamtlichen Kräften ist, haben uns nicht zuletzt Großereignisse wie der Tornado oder der Großbrand in Mönkeloh gezeigt“, sagt Bürgermeister Michael Dreier. Egal ob große oder tägliche Einsätze, es sei wichtig, dass die Feuerwehreinsatzkräfte für alle Lagen bestmöglich geschult sind, so der Bürgermeister weiter. Dies unterstrich auch Ludger Schmidt, Leiter der Feuerwehr: „Stetige Aus- und Fortbildung ist wesentliche Voraussetzung für uns als Feuerwehren unserem Anspruch und dem Anspruch der Bevölkerung auf schnelle und professionelle Hilfe gerecht zu werden. Daher bedanke ich mich bei allen Beteiligten für die Organisation der Rescue Days. Dass wir diese hier in Paderborn durchführen können, ist ein besonderes Ereignis.“

Die Veranstaltung findet täglich zwischen 8 und 18.20 Uhr statt. Das ADAC-Gelände ist in dieser Zeit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.