Residenzbad in Paderborn-Schloß Neuhaus feiert 50. Geburtstag

Am 13. Januar 1973 hat der damalige Bürgermeister der Gemeinde Schloß Neuhaus, Bernhard Hunstig, durch einen Sprung vom Ein-Meter-Brett in voller Montur das heutige Residenzbad in Schloß Neuhaus eröffnet. Anlässlich des 50. Geburtstags möchte die Paderbäder GmbH in Kooperation mit den ansässigen Vereinen in diesem Jahr mit einigen Aktionen und Angeboten feiern.

Das Residenzbad (damals nur Hallenbad genannt) war nach Angaben der Paderbäder bereits ab dem ersten Tag ein beliebter Treffpunkt aller Bürgerinnen und Bürger. Den Anfang der Angebote macht die DLRG-Ortsgruppe Schloß Neuhaus am 1. März, an dem in der Zeit von 18 bis 19 Uhr eine Einführung ins „Retten und Bergen“ für Kinder bis einschließlich 12 Jahre sowie von 19 bis 20 Uhr für alle Interessierten ab 13 Jahren angeboten wird.

Am Donnerstag, 2. März, bietet der SV Poseidon Schloß Neuhaus von 17 bis 18.45 Uhr bei einem „Tag der offenen Tür“ Informationsmöglichkeiten im Eingangsbereich des Bades an. Ebenfalls am 2. März (von 21 bis 21.45 Uhr) sowie am Freitag, 3. März, (von 15 bis 17 Uhr) lädt der Kanu-Club Paderborn Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein, sich an der Eskimorolle zu versuchen oder ein paar Runden mit dem Kanu durchs 50 Jahre alte Becken zu drehen. Der Eintritt zu den Vereinsangeboten am 1. und 2. März ist kostenlos.

Die kleinen und großen Gäste können sich am Freitag, 3. März, von 17 bis 18.30 Uhr bei den Padertauchern der Unterwassersportabteilung des TV 1875 Paderborn im statischen Apnoe probieren oder an Tauchübungen und Unterwasserspielen teilnehmen. Am Samstag, 4. März, sowie am Sonntag, 5. März, wird der Einsatz eines Großspielgerätes der Paderbäder in der Zeit von 10 bis 18 Uhr für Spaß sorgen. Zusätzlich werden viele große und kleine Wasserspielsachen für Abwechslung sorgen. Für den kleinen Hunger ist ebenfalls gesorgt.

Am Samstag, 4. März, hat das Residenzbad von 6 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 5. März, von 8 bis 18 Uhr (letzter Einlass ist um 17 Uhr).

Für alle Interessierten gibt es im Eingangsbereich eine Geschichtstafel über die 50 Jahre Residenzbad Schloß Neuhaus sowie einen Kurzfilm über die Eröffnungsfeier 1973. Weitere Informationen gibt es unter der Bäderhotline: 05251/148780.