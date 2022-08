Rewe-Markt in Schloß Neuhaus soll größer werden

Insgesamt fast 50 Prozent mehr Verkaufsfläche, ein Dach im Außenbereich sowie ein neues Kalt- und Leergutlager: So wollen die Rewe-Gruppe und der Betreiber Rico Lutterbach den Markt-Standort an der Dubelohstraße Straße in Paderborn umgestalten und erweitern. Das Vorhaben ist Thema der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus/Sande an diesem Mittwoch. Keine Bedenken ausgehend vom Bauantrag sieht die Verwaltung derzeit.

Konzern will Verkaufsfläche an der Dubelohstraße erweitern – Abschluss ist für 2025 vorgesehen

Nach möglicher Empfehlung im Bezirksausschuss könnte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion am 16. August einen Beschluss fassen. Hierzu empfiehlt die Verwaltung, das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Nr. SN 327 ‚Lebensmittelmarkt Dubelohstraße/Hatzfelder Straße‘“ einzuleiten. Ebenso ein Bauleitplanverfahren zur Aufstellung einer Änderung des Flächennutzungsplanes. So könnten – wie üblich in solchen Verfahren – neben den Behörden auch die Öffentlichkeit und andere Interessenvertreter eingebunden werden.

Das Bauvorhaben bestätigt Rico Lutterbach (39), Betreiber des Rewe-Marktes, auf Anfrage. Darüber hinaus teilt Katharina Biermann aus der Unternehmenskommunikation der Rewe-Markt GmbH Nord mit Sitz in Norderstedt mit, dass nach aktuellen Planungen die Bauarbeiten „zum Jahresbeginn 2025 abgeschlossen sein“ sollen. Geplant sei eine Erweiterung um fast 500 Quadratmeter.

Der Standort an der Dubelohstraße sei angemietet und werde seit 1982 unter der „REWE Group“ geführt. Seit dem 1. September 2011 führe Lutterbach als selbstständiger Kaufmann den Markt. Zudem betreibe er den Rewe-Markt an der Hatzfelder Straße 18.

1052 Quadratmeter beträgt die bisherige Verkaufsfläche im Markt an der Dubelohstraße. Davon entfallen laut der Verwaltungsvorlage bislang 26 Quadratmeter auf einen Bäckershop mit Verzehrbereich. Nach einer möglichen Erweiterung würde die maximal zulässige Gesamtverkaufsfläche 1467 Quadratmeter betragen. Alleine der Bereich im Bäckereishop soll fast viermal größer werden: Vorgesehen sind dort maximal 102 Qua­dratmeter, inklusive 45 Quadratmeter Sitzfläche.

Vorteile nach der Erweiterung

Vorteile für die Erweiterung der Verkaufsfläche seien laut der Verwaltungsvorlage beziehungsweise aus Sicht der Antragsteller: ein dann großzügiger und barrierefreier Eingangsbereich, mehr Platz für die Präsentation des Sortiments, niedrigere Regalhöhen, um Waren besser erreichbar zu machen, und ein Verzicht auf Regale über den Tiefkühltruhen im Rewe-Markt.

Dem Antrag zur Aufstellung eines entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion bereits in der Sitzung Mitte Februar in einem Grundsatzbeschluss zugestimmt, wie das Stadtplanungsamt auf Anfrage bestätigt. „Diese Vorstufe soll den Vorhabenträgern zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine grundsätzliche Rückmeldung aus der Politik darüber geben, ob das geplante Projekt von dieser Seite unterstützt wird“, so das Stadtplanungsamt weiter.

In einer der aktuellen politischen Entscheidungen geht es mit Blick auf den gültigen Flächennutzungsplan etwa um Folgendes: Das Plangebiet ist bisher als Wohnbaufläche dargestellt. Das müsste geändert werden und die Fläche „künftig als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Lebensmitteleinzelhandel“ ausgewiesen werden, so das Stadtplanungsamt hierzu.

Insgesamt sehe die Verwaltung laut Sitzungsvorlage eine „sinnvolle Lösung“ darin, an besagter Stelle weiter einen Einzelhandel zu erlauben. Zudem befürchte die Verwaltung keine Auswirkungen auf die Umwelt, den Verkehr und hinsichtlich Immissionen, hier etwa Lärm. Auch seien private Rechte, beispielsweise von Nachbarn, aktuell nicht betroffen, so die Verwaltung.