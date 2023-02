Nach Großbrand: Feuerwehr Paderborn säubert Nesthauser See

Auch mehrere Tage nach dem Großbrand einer Lagerhalle in Rheda-Wiedenbrück steht weiterhin nicht fest, ob der Ruß- und Ascheregen, der bis ins 20 Kilometer entfernte Delbrück wehte, gesundheitsgefährdend ist. Die Analyse von Wasser-, Boden- und Wischproben steht weiterhin aus. Alle Spiel- und Sportplätze in Delbrück bleiben deshalb vorsorglich weiterhin gesperrt.

Einsatz auf dem Nesthauser See: Mit zwei Motorbooten legt die Feuerwehr Paderborn am Dienstagmittag auf dem Gewässer Ölschlängel aus, um die potenziellen Schadstoffe, die auf der Wasseroberfläche treiben, einzugrenzen. Ob eine Gesundheitsgefahr von den Rückständen ausgeht, ist weiterhin unklar.

Der Kreis Paderborn hatte am Montag den Umweltalarm ausgelöst. Dies sei nicht ungewöhnlich, erklärte Pressesprecherin Diana Ramme: „Einen Umweltalarm gibt es immer mal wieder, wenn es sich um nicht erkennbare Ereignisse handelt. Gerade bei Bränden ist das nicht ungewöhnlich. Zuletzt gab es den Alarm bei einem Brand in Bad Wünnenberg.“

Die Analyse von dem Ruß übernimmt, wie berichtet, das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV). Delbrück hat vorsorglich sofort alle Spiel- und Sportplätze im Stadtgebiet gesperrt. Kitas und Schulen dürfen ihr Außengelände nicht nutzen. Auf Anfragen dieser Zeitung bei den Schulen und Kitas der Stadt will sich kaum jemand äußern. Einige betonen lediglich, dass Bewegung für die Kinder wichtig sei.

Nach Großbrand: Feuerwehr säubert Nesthauser See vorsorglich von Schmutzfilm Mit einem Ölschlängel wurden auf dem Nesthauser See die Verunreinigungen, von der nicht bekannt ist, ob die gesundheitsgefährdend sind, eingegrenzt. Anschließend wurden sie mit Laubbläsern zum Uferbereich „gepustet", wo ein Spezialunternehmen die Ablagerungen absaugte. Foto: Hannemann

Eine Erzieherin einer Delbrücker Kita, die zu ihrem Schutz anonym bleiben möchte, sagte: „In Rheda spielen die Kitas bei schönsten Sonnenschein draußen, und wir müssen drinnen bleiben.“ Bürgermeister Werner Peitz verteidigt sein Vorgehen und will auf die Ergebnisse warten: „Die Testergebnisse liegen frühestens morgen, gegebenenfalls auch erst übermorgen vor“. Erst dann könne die Stadt mit den Reinigungsarbeiten beginnen. Im besten Fall reicht es, die Spielgeräte abzuwischen, was auf städtischen Spielplätzen der Bauhof übernehmen würde und in den Kitas die Erzieherinnen, so der Bürgermeister am Dienstagnachmittag.

Im einige Kilometer entfernten Paderborn gab es hingegen keine Einschränkungen: „Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt geben die bisherigen Erkenntnisse aus den Proben in Paderborn keinen Anlass für eine Sperrung“, sagte Stadtsprecher Jens Reinhardt am Montagabend.

Viele offene Fragen von Anwohnern

Im betroffenen Gebiet haben viele Anwohner Fragen: Was ist mit angebautem Obst und Gemüse? Was passiert mit dem heimischen Sandkasten für die Kinder? Sollte man Hunde und Katzen vorsorglich ins Haus holen? Und was ist mit den Fischen, ist die Angelsaison betroffen? Antworten gab es dazu spärlich. Man müsse die Ergebnisse der Analysen abwarten, hieß es von den Verwaltungen von Kreis und Stadt. Mehrere heimische Landwirte berichten unterdessen, bislang keine Anweisungen der Behörden erhalten zu haben.

An den Seen wurde der Kreis unterdessen schon jetzt tätig. „Aktuell werden der Nesthauser See, der Richtersee, der Lippesee und der Bentfelder See bearbeitet. Die Verunreinigungen werden dort durch eine Firma über eine Saug-Spüleinrichtung abgezogen. Der Padersee war bereits gestern von de Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn gereinigt worden“, erklärte Diana Ramme am Dienstag von der Pressestelle des Kreises Paderborn auf Anfrage.

Nesthauser See muss gesäubert werden

Am Nesthauser See rückte dazu die Feuerwehr an beiden Tagen an. Auch am Dienstag seien deutliche Rückstände auf der Wasseroberfläche festgestellt worden. Deshalb rückten gegen 9.45 Uhr zwölf Kräfte der Feuerwehr Paderborn und Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde zum Nesthauser See aus. Unter Leitung von Lukas Nölting wurden sogenannte Ölschlängel eingesetzt, um den Schmierfilm mit mutmaßlichen Schadstoffen zunächst einzugrenzen.

Auf der Wasseroberfläche des Nesthauser Sees ist der Schmierfilm deutlich zu erkennen, den hier Brandmeisteranwärter Philipp Grebe zum Absaugwagen am Ufer bläst. Foto: Jörn Hannemann

Feuerwehreinsatz mit Laubbläsern, Ölsperren und Motorbooten

Nach einem Tipp der Delbrücker Feuerwehr-Kollegen wurde vor Ort auch auf ungewöhnliches Equipment zurückgegriffen. Mit zwei Laubbläsern pusteten die Brandmeisteranwärter Sven Hoppe und Philipp Grebe an Bord des Motorbootes mit Oberbrandmeister Alexander von Thenen am Steuer den Schmierfilm zum Uferbereich, wo der beauftragte Absaugwagen eines Spezialunternehmens die potenziellen Schadstoffe abpumpt. Wenn die Untersuchungsergebnisse des LANUV vorliegen, werde entschieden, wie es fachgerecht entsorgt werde.

Kein Training wegen gesperrter Sportplätze

Für viele kam der Umweltalarm sehr überraschend: Als am Montag gegen 18.30 Uhr vorsorglich sämtliche Sportplätze in Delbrück gesperrt wurden, waren schon einige Mannschaften des Delbrücker SC fleißig am Trainieren. „Die haben wir sofort runtergeholt“, sagt DSC-Geschäftsführer Frank Sundermeier. Dass nun vorerst alle Sportplätze nicht für den Trainings- und Spielbetrieb zur Verfügung stehen, bezeichnet er als „Katastrophe. Das stört die Vorbereitung enorm.“

Ein kleiner Lichtblick sei indes, dass wegen des Karnevalswochenendes keine Meisterschaftsspiele in den Ligen angesetzt seien. ,,Deshalb sehen wir das relativ entspannt. Ich hoffe, dass sich die Geschichte rasch klärt und Normalität einkehrt. Es ist schade um jede Trainingseinheit, die nicht stattfinden kann“, so Sundermeier. Grundsätzlich könne er die Behörden aber verstehen. „Die Stadt steht in der Verantwortung. Nur den Zeitpunkt fand ich etwas irritierend. Der Brand war ja schon Samstagnacht, da sollten etwaige Schadstoffe eigentlich schon Sonntag oder Montag festgestellt worden sein.“