„Ride for ALL“: Benedikt Goesmann tritt Radreise gegen Leukämie an

Am Sonntag gegen 10.30 Uhr ging es los: In Gedenken an seine an Blutkrebs gestorbene Frau Alicia startete Benedikt Goesmann aus Paderborn seine etwa achtwöchige Radreise nach Lissabon. Mit der Spendentour möchte Goesmann zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) seinen Beitrag im Kampf gegen Akute Lymphatische Leukämie (ALL) leisten – und das unbeachtet von Ländergrenzen.