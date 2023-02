Volksbank Paderborn spendet für Bäume im Riemekepark

Für die Volksbank Paderborn übergaben Karl-Heinz Rawert (rechts), stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Verbund-Volksbank OWL, Lin-Thorsten Thiele (links), Regionalleiter, und Jonas El Mazria (2. von rechts), Leiter der Filiale Riemeke, die Spende an René Maidowski (Mitte), 1. Vorsitzender der Interessengemeinschaft „dasRiemeke.de“, und Schatzmeister Albert Pleininger.

Mit Unterstützung der Volksbank Paderborn, Zweigniederlassung der Verbund-Volksbank OWL, können im Riemekepark neue Bäume gepflanzt werden. Die Volksbank stellte der Interessengemeinschaft „dasRiemeke.de“ dafür die 15.000 Euro als Spende zur Verfügung.

Als am 20. Mai 2022 der Tornado durch Paderborn fegte, konnten auch im Riemekepark etliche Bäume der zerstörerischen Wucht des Naturereignisses nicht standhalten. „Es war ein erschütternder Anblick. Im ganzen Park lagen umgeknickte Bäume, Äste und Sträucher kreuz und quer. Wir kamen gar nicht mehr in den Park hinein“, schildert René Maidowski seine Wahrnehmungen am Tag der Katastrophe. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft hat aber auch schöne Erinnerungen: „Am Tag danach war der Riemekepark voll mit helfenden Menschen, die Schaufeln und teilweise sogar Bagger und Raupen dabeihatten und aufgeräumt haben. Das war unglaublich.“

„Als regionale Genossenschaftsbank identifizieren wir uns stark mit unserer Region. Das gilt erst recht dann, wenn so ein furchtbares Naturereignis uns heimsucht und Hilfe benötigt wird. Deshalb stand es für uns außer Frage, bei der Neubepflanzung im Riemekepark zu helfen“, betont Karl-Heinz Rawert. Er ist als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Verbund-Volksbank OWL verantwortlich für die regionale Zweigniederlassung Volksbank Paderborn. Zusammen mit Regionalleiter Lin-Thorsten Thiele und Jonas El Mazria, Leiter der Filiale Riemeke, überreichte er die Spende an den Verein.

„Wir freuen uns ungemein über das Engagement der Volksbank Paderborn und sind sehr dankbar dafür. Dieses Geld hilft uns hier im Riemekepark sehr weiter“, so René Maidowski.

Nach dem Tornado hatte die Verbund-Volksbank OWL entschieden, im Rahmen ihres Projektes „Bäume für OWL“ Sondermittel in Höhe von 100.000 Euro für die Anpflanzung neuer Bäume in den besonders betroffenen Gebieten im Raum Paderborn und Höxter bereitzustellen. Durch zusätzliche Spenden – insbesondere von der DZ Bank – kamen insgesamt 135.000 Euro an Spendengeldern zusammen.