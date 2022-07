Riesen-Stahlträger für die Bahnhofsbrücke in Paderborn sind da

Paderborn

In der Nacht zu Montag sind die letzten Brückenträger für den Neubau der Bahnhofsbrücke in Paderborn angekommen. Für den Transport ab Leinefelde-Worbis in Thüringen verantwortlich war das Großraum- und Schwerlastunternehmen Universal Transport mit Hauptsitz in Paderborn.