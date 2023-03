CDU in Paderborn setzt sich für Restaurierung des Rikus-Kreuzes ein

Das Rikus-Kreuz hing während des Abbaus am 20. Februar 2023 am Kran.

In den vergangenen Monaten diskutierten Bürger immer wieder über die Frage, was mit dem von Josef Rikus (1923 bis 1989) entworfenen sakralen Kunstwerk passieren soll. Wie berichtet, hatten Gutachter im vergangenen Jahr festgestellt, dass das Kreuz am Gierstor nicht mehr standsicher ist. Im Herbst hatte die Stadt das Problem bekannt gegeben. Der Abbau erfolgte am 20. Februar 2023 (Rosenmontag). Das Kreuz ist nun in der Dempsey-Kaserne eingelagert.

Dr. Elisabeth Rikus-Dee, Nichte des verstorbenen Künstlers und dessen Nachlassverwalterin, setzt sich für die Restaurierung und das Wiederaufstellen des Kreuzes am Gierstor ein. Auch mit Blick auf die Ausstellung mit Werken Rikus' anlässlich seines 100. Geburtstags in diesem Jahr im Stadtmuseum und Diözesanmuseum. Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Juni zu sehen. Unterdessen rechneten Elisabeth Rikus-Dee und die Stadt mit Kosten für einen Abbau und eine Restaurierung in Höhe von mindestens 100.000 Euro.

CDU: Doppelausstellung „schon jetzt ein großer Erfolg“

Aus Sicht der CDU habe Bildhauer Josef Rikus „wie kaum ein anderer Künstler Paderborn geprägt“. Die Doppelausstellung sei „schon jetzt ein großer Erfolg und erfährt viel Lob, auch über die Stadtgrenzen hinaus“. Dazu teilt der stellvertretende Bürgermeister Dieter Honervogt (CDU) mit: „Schon die Auftaktveranstaltung im Rathaus hat gezeigt, dass die Jubiläumsausstellung bei den Bürgerinnen und Bürgern äußerst großen Anklang findet, denn alle Plätze waren restlos besetzt, und weitere Interessierte standen sogar noch vor dem Rathaus.“ Honervogt pflege einen persönlich engen Kontakte zur Familie Rikus.

In seiner Ansprache habe Bürgermeister Michael Dreier (CDU) zudem angekündigt, sich für die Restaurierung des Kreuzes einzusetzen. Für die Wiederherstellung und den Wiederaufbau sei allerdings ein politischer Beschluss notwendig, „da die finanziellen Mittel von der Politik zur Verfügung gestellt werden“, so der CDU-Ratsherr und stellvertretende Vorsitzende im Kulturausschuss, Karsten Grabenstroer.

Und er führt weiter aus: „Wir als CDU-Fraktion unterstützen die Absicht einer Restaurierung und machen uns dafür stark.“ Dazu äußert sich auch CDU-Ratsherr Tilmann Pöppel: „Im Hinblick auf die Kosten sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, Fördermittel zu akquirieren.“ Und: „Eventuell sind Unterstützungsleistungen durch das Land möglich. Das muss die Verwaltung prüfen, wir werden das gerne unterstützen.“