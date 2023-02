Rikus-Kreuz in Paderborn könnte Rosenmontag abgebaut werden

Paderborn

Jetzt kommt offenbar doch noch Bewegung in die Diskussion um den Abbau des Rikus-Kreuzes am Gierstor: Nach aktuellem Stand könnte das Kunstwerk am Rosenmontag, 20. Februar, abgebaut werden. Allerdings rückt die eigentlich für den Anschluss vorgesehene Restaurierung vorerst in weite Ferne. Frühestens für das kommende Jahr sieht die Stadt eine Möglichkeit, damit zu beginnen. Der Grund sind die Kosten und fehlendes Geld.