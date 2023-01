Paderborner Kunstschmied setzt sich für zeitnahe Restaurierung des Rikus-Kreuzes ein 

Paderborn

Wird ein Fachbetrieb das Rikus-Kreuz noch in diesem Jahr restaurieren? Diese Frage beschäftigt Kunstschmied Bruno Eikel (54). Er ist damit beauftragt, das sakrale Kunstwerk abzubauen. Noch steht aber weiterhin nicht fest, ob anschließend die Schäden am Kreuz beseitigt werden. Eikel würde das freuen: Denn sein gleichnamiger Vater schuf das Werk vor etwa 60 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Künstler Josef Rikus.