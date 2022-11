Rikus-Kreuz soll nach der Restaurierung an bisherigen Ort zurückkehren

Noch steht das Kreuz von Josef Rikus (1923 - 1989) am Paderborner Gierstor, eine Restaurierung und somit ein Abbau ist – wie berichtet – unumgänglich. Denn die Skulptur steht nicht mehr sicher. Dass es danach wieder an die bisherige Stelle zurückkehren soll, bestätigt Dr. Elisabeth Rikus-Dee. Sie kümmert sich um das künstlerische Erbe ihres Onkels.

Nach der Nachricht, dass bezüglich des Kunstwerks im öffentlichen Raum „Gefahr im Verzug“ ist, so die Stadt, hatten sich Bürger besorgt gezeigt. Etwa darüber, dass das Kreuz womöglich nach einem Abbau nicht mehr an den Standort am Gierstor zurückkehren könnte. Hierzu beruhigt Elisabeth Rikus-Dee. „Da gibt es kein Fragezeichen. Das Kunstwerk soll wieder aufgestellt werden“, sagt die Nichte von Josef Rikus. Sie ist zugleich Nachlassverwalterin seines Werkes und Ansprechpartnerin der Stadt Paderborn in diesem Fall. Zwar gehört der Stadt das Rikus-Kreuz, doch bei künstlerischen Aspekten hat Elisabeth Rikus-Dee ein Mitspracherecht.