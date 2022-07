Risiko-Ort: Heinz-Nixdorf-Ring in Paderborn

Eine der unfallträchtigsten Straßen in Nordrhein-Westfalen liegt in Paderborn: Auf dem dortigen Heinz-Nixdorf-Ring ereigneten sich im vergangenen Jahr zwölf Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Das teilte das Statistische Landesamt in Düsseldorf mit.

Noch gefährlicher war nur noch die Kreuzung Aachener Straße/Innere Kanalstraße/Universitätsstraße in Köln, wo sich 15 Unfälle mit Personenschäden ereigneten. Weitere Schwerpunkte gab es unter anderem in Aachen am Hansemannplatz, in Bonn am Hauptbahnhof und in Düsseldorf an der Grafenberger Allee mit jeweils zwölf solcher Unfälle.