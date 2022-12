Robert Knüttel neuer Chef der Mittelstandsvereinigung Paderborn

Die Versammlung selbst und die Wahlgänge für die Mitglieder des neuen Stadtverbandsvorstandes verliefen „kurz und knackig“, die Wahlberechtigten folgten allen Vorschlägen ohne Gegenstimmen.

Knüttel ist dem Gremium bereits bestens bekannt, seit einem Vierteljahrhundert Mitglied der Paderborner MIT und davon ein Dutzend im Vorstand. Als Stellvertreter stehen ihm jetzt Astrid Hunstig und Fabian Pantke zu Seite. Frank Seipoldt wurde als Schriftführer im Amt bestätigt, der Architekt Sebastian Jacobs zu dessen Stellvertreter gewählt. Zu Beisitzern bestimmten die Mitglieder des Stadtverbandes Frank Mertens, Martina Mosch, Marco Nitsch, Felix Schäfers, Otto Schümer und Basak Vorbohle.

Verbale Pfeile zum Abschied

Koch, der scheidende langjährige „Chef“ der Paderborner MIT, hatte es sich erwartungsgemäß nicht nehmen lassen, zum Abschied noch einmal einige verbale Pfeile abzuschießen, warnte vor einem ökonomischen Desaster, welches nicht allein auf die Inflation zurückzuführen sei und übte Kritik an zu üppigen Ausgaben der Stadt, insbesondere den hohen Personal- und Pensionsaufwendungen.

Den russischen Angriff auf die Ukraine habe er vorhergesehen und vorhergesagt, die daraus resultierenden Probleme der Energieversorgung wie auch der Klimakrise lösten, so Koch, nicht Aktivisten, sondern viel eher Ingenieure. „Da sind wir schon weiter, als die Öffentlichkeit wahrnimmt“. Deshalb solle man sich nicht entmutigen lassen, sondern sich weiter politisch engagieren und „in Möglichkeiten denken“.

Friedhelm Koch konnte beim Abschied eine gewisse Rührung nicht leugnen, schließlich war er 41 Jahre lang für die MIT im Einsatz. Trotz aller Freude am Diskurs habe er nie die Bodenhaftung verloren und sei sich stets dessen bewusst gewesen sei, „dass man sich immer zweimal trifft und dass es vorwärtsgehen muss“, lobte in einer spontanen Laudatio auf Koch der CDU-Kreisvorsitzende Karl-Heinz Wange, bevor man sich bei einer kleinen „Wahlparty“ in lockerer Atmosphäre noch über aktuelle gesellschaftliche und tagespolitische Themen austauschte.