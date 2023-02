„Rocky Horror Show“ in Paderborn geht weiter

Gespielt wird am 20. Mai um 19.30 Uhr, am 8. Juni um 16 und 20 Uhr, am 9. Juni um 19.30 Uhr, am 11. Juni um 20 Uhr sowie am 30. Juni um 19.30 Uhr und 2. Juli um 20 Uhr.

„Ich freue mich wirklich sehr, dass wir sieben zusätzliche Termine für die ,Rocky Horror Show' ansetzen konnten. Das ist bei einer so großen Produktion kein leichtes Unterfangen. An der Theaterkasse kam es in den vergangenen Wochen mitunter zu tumultartigen Szenen. Die Nachfrage nach Rocky-Karten ist weiterhin ungebrochen. Jetzt bekommen viele Menschen doch noch die Chance, das Kult-Musical von Richard O’Brien bei uns zu sehen“, freut sich Intendantin Katharina Kreuzhage.

2800 Karten zusätzlich

Bisher haben in 16 Vorstellungen mehr als 6300 Menschen das Musical im Theater Paderborn gesehen und zur Wasserpistole gegriffen. Eine Aufnahme in die Spielzeit 2023/24 ist nach Angaben des Theaters ausgeschlossen. Mit den sieben Zusatzterminen haben nun 2800 Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, Karten für die begehrte Show zu kaufen.

Karten für alle Zusatztermine sind ab dem 21. Februar an der Theaterkasse am Neuen Platz 6 oder online unter www.theater-paderborn.de erhältlich.