Rosentor soll kein Schandfleck sein

Die CDU-Ratsfraktion will die aktuelle Situation am Rosentor im Blick behalten und regt an – auch wenn es sich dort um eine Übergangslösung handelt – den Bereich optisch zu verbessern. Das sei nach Einschätzung der Paderborner Christdemokraten mit „relativ geringem Aufwand“ machbar.

CDU kritisiert Situation am Paderborner Bahnübergang: Auch eine Übergangslösung könne besser aussehen

In einer Pressemitteilung erinnert die CDU daran, dass der Bahnübergang – wie politisch beschlossen – für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. Doch nach eigenen Beobachtungen hielten sich viele nicht daran. Es käme häufig vor, dass einzelne Autofahrer den Übergang befahren, berichtet Südstadt-Ratsfrau Steffi Harth. „Manche immer noch als Versehen, bei vielen erlebe ich aber als Fußgängerin eine Orientierung an der Schrankenschließung und dann eine leider oftmals auch leider rücksichtslose Querung des Übergangs“, so die Politikerin weiter, die hier häufigere Kontrollen anregt. Die CDU-Politikerin mahnt: „Die Eingewöhnungsphase ist vorbei.“

Die Mitglieder der Ausschüsse für Umwelt, Klima und Mobilität sowie für Stadtentwickung, Bauen und Konversion hatten ein Gutachten in Auftrag gegeben, auf dessen Grundlage die nächsten Schritte angegangen werden sollen. Bis dieses umgesetzt werden kann, hatte die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten den Bahnübergang provisorisch so hergerichtet, dass neben der Beschilderung der Sperrung auch optische Elemente wie Blumenkübel oder Sitzbänke aufgestellt wurden.

„Auch wenn es sich vor einer wie auch immer gearteten weitergehenden baulichen Lösung tatsächlich um vorübergehende Maßnahmen handelt, so wäre es wünschenswert, wenn die Qualität der Elemente einen besseren Eindruck für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt hinterlässt“, sagt der stellvertretende Bürgermeister und für den Bereich zuständige CDU-Ratsherr Dieter Honervogt. „Wir befinden uns hier aus Sicht der Südstadt am Tor zur Innenstadt. Da hoffe ich doch, dass trotz des provisorischen Charakters an einigen Stellen nachgearbeitet wird.“

Konkret benennt Honervogt neben den Blumenkübeln und den Sitzbänken auch die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer. „Diese sollte häufiger gesäubert werden und außerdem sollte man auch mal überlegen, ob man die Wände nicht einmal gründlich reinigt und dann gegebenenfalls der Graffiti-Szene zur Verfügung stellt“, regt der Unionspolitiker an, weist gleichzeitig aber auch darauf hin, dass es bei einigen Maßnahmen sicherlich auch einer Abstimmung mit der Bahn bedürfe. „Dabei denke ich zum Beispiel an die Absperrelemente zu den Gleisen im Bereich von Übergang und Unterführung. Etwas Farbe kann hier schon viel bringen“, meint Honervogt, der schließlich auch an das Ordnungsamt appelliert, dass durch die Sperrung für Kraftfahrzeuge offensichtlich überflüssige Schilder entfernt werden. So könnte man den optischen Eindruck merklich verbessern.

Steffi Harth und Dieter Honervogt betonen abschließend: „Wir befinden uns sicherlich derzeit in einer Übergangsphase für das Rosentor. Allerdings wird diese auch noch einige Zeit andauern. Deswegen sind wir der Ansicht, dass an dieser Stelle der Innenstadt mit relativ geringem Aufwand viel erreicht werden kann. Es lohnt sich.“