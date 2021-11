Rückbau ist abgeschlossen

Alanbrooke-Quartier in Paderborn: 50 Gebäude wurden abgebrochen – Erschließungsarbeiten laufen weiter

Paderborn

Die im Oktober 2019 gestarteten Rückbauarbeiten im Bereich des Alanbrooke-Quartiers sind abgeschlossen. Wie die Stadt Paderborn mitteilte, wurden rund 50 Gebäude wie zum Beispiel Panzer- und Werkstatthallen, eine Tankstelle und Verwaltungsgebäude, auf der 18 Hektar großen Fläche in zwei Jahren abgebrochen. Außerdem wurden 85.000 Quadratmeter versiegelte Fläche aufgenommen und entsiegelt, davon 50.000 Quadratmeter Asphaltfläche und 35.000 Quadratmeter Pflaster- und Betonflächen. Vereinzelt erfolge jetzt nur noch die Abfuhr von Bodenmaterial, so die Stadt. Die Erschließungsarbeiten, die schon parallel zum Rückbau in manchen Bereichen begonnen hatten, laufen weiter.