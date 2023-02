Rückstände vom Großbrand in Rheda im Kreis Paderborn: Außenanlagen vorsorglich gesperrt

Der Großbrand einer Lagerhalle in Rheda-Wiedenbrück am Samstagabend (11. Februar) hat auch Auswirkungen auf den Kreis Paderborn. Nachdem zunächst Verunreinigungen auf mehreren Gewässern festgestellt wurden, hat die Stadt Delbrück am Montag (13. Februar) vorsorglich die Außenbereiche von Kitas und Schulen sowie Spielplätze und Sportstätten geschlossen.

Bereits am Sonntag hatten Spaziergänger die Rückstände auf den Gewässern bemerkt und besorgt die jeweiligen Feuerwehren alarmiert. Obwohl auch Gewässer in Paderborn betroffen sind, scheint der Ruß-Niederschlag dort nach bisherigen Erkenntnissen nicht so stark zu sein. „Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt geben die bisherigen Erkenntnisse aus den Proben in Paderborn keinen Anlass für eine Sperrung“, sagte Stadtsprecher Jens Reinhardt am Montagabend.

Stattdessen seien die Schadstoffe, die in die Luft gelangt sind, aufgrund der Wetterlage besonders im Stadtgebiet Delbrück niedergegangen. Der Kreis Paderborn hatte am Montag (13. Februar) Umweltalarm ausgelöst, nachdem die Fachleute des Kreis-Umweltamtes erste Bestandsaufnahmen gemacht hatten, wie Amtsleiter Klaus Kasmann erläuterte.

Der Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB) hat am Montagvormittag im Auftrag der Unteren Wasserbehörde desKreises Paderborn am Padersee versucht, die dort vorgefundenen Rückstände zu beseitigen. „Durch die Strömung hatte sich das Material am Auslaufbauwerk gesammelt, so dass es mit einem Saugspülfahrzeug gelungen ist, den See zu reinigen“, sagte Stadtsprecherin Kristina Stoog. Das abgesaugte Material sei zunächst an der Kläranlage sichergestellt worden. Wenn die Untersuchungsergebnisse des LANUV vorliegen, werde entschieden, wie es fachgerecht entsorgt werde.

Sondereinsatz-Team des LANUV nimmt Proben

Der Kreis habe das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) beauftragt, die Rückstände zu analysieren. Am Montagmittag ist zudem das Sondereinsatz-Team des LANUV ausgerückt, um auch selbst Proben vor Ort zu nehmen, da sich inzwischen herausgestellt hatte, dass der Eintrag offenbar nicht auf die Gewässer begrenzt ist. „Die Mitarbeiter vom Sondereinsatz nehmen Proben, indem sie Oberflächen abwischen, und ermitteln auf diese Weise in Kombination mit den Wetterdaten auch, in welchem Bereich sich das Material ausgebreitet hat“, erläuterte LANUV-Sprecherin Birgit Kaiser de Garcia.

LANUV gibt erste Einschätzung noch am Montag

Aufgrund einer ersten Einschätzung des Sondereinsatz-Teams, dass die Rückstände gesundheitsgefährdend sein könnten, hat die Stadt Delbrück vorsorglich die Außenanlagen gesperrt. Denn für entsprechende Vorkehrungen und Warnungen seien die Behörden vor Ort zuständig, sagt Kaiser de Garcia. Genaue Analyseergebnisse würden erst in wenigen Tagen vorliegen.

Mit diesem Fahrzeug nimmt das Sondereinsatz-Team des LANUV NRW Proben der Brandrückstände vor Ort. Die Mitarbeiter waren am Montagnachmittag ausgerückt, nachdem klar war, dass sich die Rückstände nicht nur in Gewässern fiden. Foto: LANUV NRW

Lange Schlangen an Autowaschstraßen

Viele Bürger hatten die Rückstände am Sonntag und Montag auch auf ihren Autos bemerkt. „Aufgrund der Rußwolke vom Grossbrand in Rheda-Wiedenbrück ist bei uns an der Waschanlage der wohl größte Andrang seit jeher“, berichtet beispielsweise Timo Epping, Inhaber der gleichnamigen Esso-Station in Delbrück. Vor allem weiße und schwarze Autos, seien auffällig von feinstem Ruß bedeckt.

Schwarzer Ruß auf vielen Fahrzeugen sorgte am Montag für lange Schlangen an den Waschstraßen in Delbrück, wie hier an der Esso-Station an der Rietberger Straße. Foto: Timo Epping

Am Samstagabend kam es in Rheda im Kreis Gütersloh zu einem Großbrand in einer Lagerhalle. Die dabei entstandenen Rußpartikel und Ascherückstände haben sich durch den Regen des vergangenen Wochenendes auch im Kreis Paderborn – vornehmlich in den Stadtgebieten von Delbrück und Paderborn – niedergelassen.

In Steinhagen tritt nach Bestpool-Brand leichte Besserung ein

In Steinhagen (Kreis Gütersloh) ist eine knappe Woche nach dem Großbrand bei der Schwimmbadtechnik-Firma Bestpool leichte Besserung eingetreten. Neben Chlorgas war auch Calciumhypochlorit entwichen, das als Ausflockung weite Bereiche der Umgebung kontaminiert hatte. Die Reinigungsarbeiten dauern weiter an, das LANUV indes meldete am Montag sich normalisierende Messwerte: „Es ist zu erwarten, dass eine weitere Reaktion bzw. Verdünnung (mit Wasser, Regen oder sogar nur Tau/Nebel und Luftfeuchtigkeit) die Werte weiter in den pH-neutralen Bereich verschiebt und damit die Hauptgefahr für Mensch, Tier und Material (Ätzwirkung) weiter sinkt.“