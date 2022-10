Rund 800 Polizisten trainieren in Paderborn Einsätze beim Fußball

Mit Polizeidrohnen, -bussen und dutzenden Einsatzfahrzeugen: Die Polizei trainiert am Mittwoch in Paderborn, vor allem am Stadion, mit rund 800 Kräften. Die Übung dauert von 8.30 bis etwa 16 Uhr, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.

Großübung am Mittwoch mit zahlreichen Fahrzeugen und Drohnen

Im Zentrum der Übung steht das Gebiet rund um das Fußballstadion „Home Deluxe Arena“ und zeitweise das Areal der ehemaligen Landesgartenschau in Schloß Neuhaus. Erforderliche Sicherheitsvorkehrungen seien umfangreich getroffen und unmittelbar betroffene Dritte wie Anwohner informiert. Auswirkungen auf die Öffentlichkeit und Umwelt sollen grundsätzlich so gering und kurz wie möglich gehalten. Bei Großübungen dieser Art könne es im Einzelfall und zeitweise durch Einsatzfahrzeuge und Polizeikräfte zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Raum kommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Fortbildungsstelle Einsatzführung, Bereitschaftspolizei des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) der Polizei NRW trainiert zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei aus Bochum, Bielefeld, Dortmund, Münster und Essen besondere Einsatzlagen rundum Fußballveranstaltungen. Es handelt sich um eine sogenannte reguläre Vollübung im öffentlichen Raum.

Solche Maßnahmen sind laut LAFP feste Bestandteile der polizeilichen Fortbildung und finden seit vielen Jahren unter Beteiligung des LAFP NRW und der Einheiten der Bereitschaftspolizei an verschiedenen Orten statt. Die Polizeieinheiten trainieren die einzelnen Einsatzabläufe und das gemeinsame taktische Vorgehen.

„Die Sicherheit der Menschen im Land hat für uns immer höchste Priorität. Daher sind unsere Ansprüche an die Qualität der Aus- und Fortbildung fortwährend hoch. Im Einsatzfall muss jeder Handgriff sitzen. Insofern bedarf es ebenso adäquater Trainingsmöglichkeiten. Die Trainings solcher hochdynamischen und komplexen Einsatzlagen erfolgen stets unter möglichst realistischen Bedingungen, so dass die Polizistinnen und Polizisten im realen Einsatz nach landesweit gleichen Standards sicher und professionell agieren können“, wird Christine Frücht, Direktorin des LAFP NRW, zitiert.

Die Bereitschaftspolizeiabteilung Bochum und das Polizeipräsidium Bielefeld haben die aufwendige Übung gemeinsam mit dem LAFP NRW inhaltlich-fachlich vorbereitet. Bielefelds Polizeipräsidentin Sandra Müller-Steinhauer: „Es verwundert nicht, dass im fußballbegeisterten Land NRW mit neun Bundesligavereinen und vielen weiteren ambitionierten Clubs Fußballeinsätze für die Polizei an der Tagesordnung sind. Wir freuen uns darüber, dass wir unsere Erfahrungen aus vielen Einsätzen in Westfalen, aber auch im Ruhrgebiet und sogar bis ins Rheinland maßgeblich einbringen können. Mit einer Vollübung wie hier, schaffen wir die Voraussetzungen, um für die Realität in komplexen Einsätzen gut vorbereitet zu sein.“