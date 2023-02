Salzkottener nach Kellereinbrüchen in Paderborn festgenommen

Paderborn/Salzkotten

Die Polizei Paderborn hat am späten Montagabend, 20. Februar, einen 33-jährigen Mann aus Salzkotten vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, am Sonntag und am Montag in mehrere Kellerräume im Paderborner Stadtgebiet eingebrochen zu sein, teilte die Polizei am Dienstag mit.