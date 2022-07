Samba und Musik erobern Paderborn

Zum Abschluss präsentiert sich Libori besonders bunt: Am Samstagabend verwandelte sich die Paderborner Innenstadt, vom Rathaus in Richtung Westerntor, zu einer einzigen großen Bühne für die Querschläger und ihre Tänzer.

Rhythmische Trommelklänge hallten im Zweivierteltakt durch die Innenstadt. Gleich vier Mal trat das lebensfrohe Ensemble aus Tänzern und Trommlern an unterschiedlichen Orten auf: Am Haxthausenhof, am Capitol, auf dem Rathausplatz und schließlich in der Nähe des Westerntors zum großen Samba-Finale.