Sander Gemeindeforum zeichnet Wolfgang Schäfers aus

Ein verdienter Sander Bürger ist am Sonntag (25. September) mit dem Ehrenamtspreis 2021 des Sander Gemeindeforums ausgezeichnet worden. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Ehrung wiederholt verschoben werden müssen. Nun konnte Preisträger Wolfgang Schäfers die Auszeichnung im Beisein seiner Familie und vieler Gäste in einer Feierstunde entgegennehmen.

In seiner Begrüßung wies der Vorsitzende des Sander Gemeindeforums, Klaus Mattiza, darauf hin, dass ehrenamtlich tätige Menschen häufig im Verborgenen arbeiten: „Sie verrichten diesen Dienst ehrenamtlich und ohne die Erwartungshaltung, dafür öffentlich Lob und Anerkennung zu erhalten. Die Aufgabe selbst ist alleinige Motivation.“

Die umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit des Preisträgers begann 1959 als Messdiener in der Pfarrgemeinde St. Marien. Anschließend arbeitete er von 1967 bis 1986 in der örtlichen Bücherei mit, wo er sich erneut seit 2015 engagiert.

Mehr als 1000 Pfarrbriefe aus aller Welt gesammelt

„Von 1971 bis 1983 gehörte Wolfgang Schäfers dem Pfarrgemeinderat an und übernahm ab 1971 auch die Gestaltung und den Druck der kirchlichen Nachrichten, für die er 35 Jahre die Verantwortung trug. In dieser Zeit begann er auch mit dem Sammeln von Pfarrbriefen. Seine Sammlung umfasst heute mehr als 1000 Pfarrbriefe aus aller Welt. Auch die Herausgabe des jährlich erschienenen Pfarrkalenders lag von 1979 bis 2003 in seiner Verantwortung“, weiß Ortsheimatpfleger Vinzenz Heggen zu berichten.

Lange Zeit war Wolfgang Schäfers zudem für die Betreuung der Messdiener zuständig und erstellte den Dienstplan für den Einsatz der Ministranten in Gottesdiensten und Andachten. Zu seinen Aufgaben gehörte hier auch die Vorbereitung und Durchführung mehrtägiger Fahrten.

1981 wurde Wolfgang Schäfers durch den damaligen Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt als Kommunionhelfer eingesetzt. Dieses Amt übte er 40 Jahre lang aus. Weiterhin widmete sich der Preisträger 30 Jahre lang der Vermögensverwaltung seiner Pfarrgemeinde als Kirchenvorstandsmitglied. Als zudem im Vorfeld des Weltjugendtages 2005 eine Gruppe von 52 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Venezuela Sande besuchte, erwarb er sich große Verdienste als Weltjugendtags-Koordinator.

Geehrter auch als Sänger aktiv

Neben seinen vielfältigen Tätigkeiten in seiner Kirchengemeinde ist er seit vielen Jahren auch in der Chorgemeinde St. Cäcilia aktiv. 1966 trat Wolfgang Schäfers dem Chor als aktiver Sänger bei und übernahm 1978 auch die Funktion des Kassierers. Über viele Jahre plante und organisierte er daneben die jährlichen Wochenendfahrten des Chores. Seit 2012 arbeitet Wolfgang Schäfers in der Redaktion der Sander Ortszeitschrift „Sande aktuell“ mit. Er gehört auch zu den Gründungsmitgliedern des Plattdeutschen Kreises, in dem er sich viele Jahre engagierte.

Als im Jahre 2015 wegen des großen Zustroms von Flüchtlingen die Initiative „Sande hilft“ gegründet wurde, schloss er sich dieser spontan an und betreute über mehrere Jahre eine Familie aus Eritrea. Auch im kommunalpolitischen Vorfeld ist Wolfgang Schäfers seit einigen Jahren aktiv. Er inspiziert regelmäßig den Sander Friedhof und informiert das Fachamt der Stadtverwaltung über festgestellte Mängel.

In seiner Laudatio fasste Ortsheimatpfleger Vinzenz Heggen die Leistung des Preisträgers so zusammen: „Wolfgang Schäfers hat sich durch langjähriges, außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement um das Gemeinwesen in Sande herausragende Verdienste erworben.“

Ehrenamtspreis zum dritten Mal vergeben

Die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm überbrachte die Glückwünsche der Stadt Paderborn. Sie lobte die Initiative des Sander Gemeindeforums, ehrenamtliches Engagement durch die Verleihung des Ehrenamtspreises öffentlich anzuerkennen. Sie hob hervor, dass die Vielfältigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit, die den Preisträger auszeichne, beispielhaft für die zahlreichen Aufgabenfelder gesellschaftlichen Engagements stehe.

Wolfgang Schäfers ist der dritte Preisträger des Sander Ehrenamtspreises, den das Sander Gemeindeforum seit 2019 für herausragendes ehrenamtliches Engagement vergibt.