Sander Schützen stimmen sich auf das Jubiläumsfest ein

In Vorbereitung des Jubiläums-Schützenfestes der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Sande vom 26. bis 29. August finden an diesem Wochenende, 13. und 14. August, das Vogelschießen und der Familientag statt.

Die Damen des seit 2019 amtierenden Hofstaates um König Philipp Berkemeier und Königin Alina Lempart haben die von Heinrich Schniedermeier, der von Fabian Adolph-Richter unterstützt wurde, erstellten Holzvögel bemalt.

Zum Vogelschießen am Samstag, 13. August, erfolgt nach dem Antreten um 14 Uhr an der Pfarrkirche der Umzug zum Dorfplatz. Nach der Begrüßung und Ehrung der Mitgliedsjubilare beginnt zunächst das Jungschützenvogelschießen und anschließend das Vogelschießen. Am Abend folgt dann im Festzelt nach der Proklamation des neuen Königspaares und Hofstaates der Festball mit einem DJ. In Anbetracht der zu erwartenden sommerlichen Temperaturen möchte der Vorstand schon jetzt darauf hinweisen, dass am Samstag Marscherleichterung für alle angesagt ist. Anzugsordnung: ohne Jacke, ohne Handschuhe mit Hut.

Premiere für die Sander Kinderkompanie

Am Sonntag, 14. August, beginnt der Familientag mit einem Gottesdienst um 11 Uhr auf dem Dorfplatz. Im Anschluss gibt es Gelegenheit zu Frühschoppen und Mittagessen. Am Nachmittag wird ein buntes Programm für Kinder angeboten. Hierzu gehört unter anderem Feuerwehr-Fahrzeugschau, Kettenkarussell, Hüpfburg und ein Spielmobil. An diesem Nachmittag soll zwischen 14 und 17 Uhr am Meeting-Point unter Leitung von Lisa Agnesen auch das erste Treffen der Sander Kinderkompanie stattfinden. Ferner wird am Nachmittag Kaffee und Kuchen im Festzelt angeboten. Ein Imbissstand und kühle Getränke sind auch im Angebot. Zudem sind wieder die ehemaligen Schützenköniginnen der Schützenbruderschaft zur Teilnahme am Familientag eingeladen.

Die Schützenfamilie freut sich schon jetzt auf zwei schöne Tage im Vorfeld des 100-jährigen Jubiläums-Schützenfestes in Sande, das am 26. August mit der Partyband „Allgäu Power“ im Festzelt beginnt. Alle Mitbürger und Gäste aus nah und fern sind eingeladen. Nähere Infos unter www.schuetzen-sande.de