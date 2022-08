Sander Straße wird schneller wieder frei

Paderborn

In der Diskussion um die Baustelle auf der Sander Straße kündigt die Stadt eine deutlich kürzere Sperrzeit an. „Die Baufirma hat hier mit voller Kraft gearbeitet, sodass die Straße spätestens“ am 24. August wieder freigegeben wird – also nach zweieinhalb statt vier Wochen. Das teilte das Straßen- und Brückenbauamt am Freitag im Zuge einer Anfrage dieser Zeitung mit.

Von Rajkumar Mukherjee