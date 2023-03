Saturn geht, Galeria Kaufhof kippelt – wie geht es in Paderborn weiter?

Paderborn

Die geplante Schließung der Saturn-Filiale Ende Juli ist das Mega-Thema in Paderborn. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird hitzig über die Folgen für die Libori-Galerie und den Einzelhandel insgesamt debattiert. Und was wird aus der Galeria Kaufhof, der wegen der Insolvenz ebenfalls die Schließung droht?