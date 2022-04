Sauna-Streit in Paderborn: 36-Jähriger außer Lebensgefahr

Der 36-Jährige, der am Sonntag in Paderborn bei einem Streit lebensgefährlich verletzt worden war, ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Es ermittelt die Mordkommission „Sauna“.

Hier kam es am Sonntag zum Streit: Wohnhäuser zwischen Detmolder Straße und Max-Reger-Weg in Paderborn.

„Der Grund des Streits erscheint nach den polizeilichen Ermittlungen in unterschiedlichen Vorstellungen der drei Personen über die Nutzung der Sauna zu liegen“, teilte am späten Montagnachmittag die Bielefelder Polizei mit.

Der 28-jährige Beschuldigte, der festgenommen worden war, ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Da er über einen festen Wohnsitz und Familie in Paderborn verfügt, sah die Staatsanwaltschaft Paderborn nach Angaben der Polizei keinen Haftgrund und ordnete die Entlassung des Beschuldigten an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Verletzungen des 36 Jahre alten Mann resultierten, wie berichtet, aus „scharfer Gewalteinwirkung“. Der Vorfall hatte sich am frühen Sonntagmorgen auf der Straße vor dem Haus des Schwerverletzten in Paderborn ereignet. Drei Männer waren demnach zunächst gemeinsam in die Sauna gegangen und hatten Alkohol getrunken. Dabei gerieten der 36-Jährige und der 28-Jährige in einen heftigen Streit, den sie auf der Straße fortsetzten. Während der Prügelei ging das Opfer schwer verletzt zu Boden.