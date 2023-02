SC Aleviten nennt Teilnehmer des Benefizturniers für die Erdbebenopfer

Das in Paderborn geplante Benefizfußballturnier aus Anlass des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien nimmt Formen an. Für die Veranstaltung am Samstag, 25. Februar, im Hermann-Löns-Stadion stehen nach Angaben von Verani Kartum aus dem Organisationsteam die Namen der teilnehmenden Mannschaften sowie der Musiker fest.

Wie sehr das Erdbeben und seine Folgen die Menschen auch in der Stadt und im Kreis Paderborn bewegt, fasst Verani Kartum, Vorsitzender des Vereins SC Aleviten, zusammen. „Täglich erreichen uns persönliche Nachrichten aus den Erdbebengebieten und von Angehörigen in Paderborn. Die Menschen sind verzweifelt, in einer Schockstarre, in Trauer und bitten dringend um finanzielle Unterstützung. Viele haben ihre Angehörigen verloren und ihr ganzes Hab und Gut“, teilt er mit.

Auch die Mitglieder des SC Aleviten fühlten sich betroffen und seien in einigen Fällen auch selbst betroffen. „Wir haben bei uns im Verein viele solcher Schicksale“, berichtet Kartum.

Spenden in Form von Geld seien derzeit „das Allerwichtigste, weil die Erdbebenopfer alles verloren haben und mittellos sind“, so Kartum. Wie berichtet, hatte neben zahlreichen Organisationen in der Stadt und im Kreis Paderborn auch der Verein SC Aleviten die Initiative ergriffen und das Benefizfußballturnier mit musikalischem Programm zum Sammeln von Spenden organisiert.

Beginn des Turniers ist am Veranstaltungstag um 14 Uhr. Die Teilnehmer sind folgende Mannschaften: FC Westerloh-Lippling (JSG- A-Jgd), TSV Horn (Türkischer SV-Horn), FC Ezidxan Paderborn, Delbrücker Sport-Club (U17 Mädchen und E-Jugend II, Einlagespiel gegen SCA-Kinder), SC Aleviten Paderborn und SC Refugee Paderborn.

Dank an Unterstützer und Helfer

Zudem bedankt sich Kartum bei den Unterstützern und Helfern der Benefizveranstaltung und nennt dazu auch folgende Teilnehmer: die DFB-Stiftung Egidius Braun, den Kreissportbund Paderborn, den Landessportbund NRW, das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Paderborn und den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen.

Zudem ist ab 16 Uhr ein Live-Konzert geplant. Daran nehmen folgende Künstler teil: Noah Dröge und Luisa Bäumer, Leif von Stage, DieKristina, Ryan und Nadu. Dröge sei Mitglied des Produzentenduos „Open Rim“, das bereits zweimal vom Radiosender WDR2 als „Beste Band im Westen“ ausgezeichnet worden sei. Bäumer habe mit ihrer Single „Up High“ im April 2021 ihren ersten großen Erfolg gefeiert.

Leif von Stage gehört seit Jahren zur musikalischen Szene in Paderborn und singt zur Gitarre und zur Loopstation eingängige Melodien in seinen Songs. Auch auf dem AStA-Sommerfestival der Universität Paderborn spielte er bereits. DieKristina singt mit zarter und gefühlvoller Stimme deutsche Texte. Multiinstrumentalist Ryan spielt zudem Geige und Klavier, ist Produzent, Rapper und Sänger. Und Nadu ist eine deutsch-pakistanische Popmusikerin aus Paderborn, die ebenfalls bereits Mitglied einer „Besten Band im Westen“ war. Seit diesem Jahr erhält sie das Pop-Stipendium des Bundesverbands Popularmusik e.V. und hat ihren neuen Song „KEIN LIMIT” veröffentlicht.

Kostenlos Essen und Getränke

Zudem soll es kostenlos Essen und Getränke geben, so Kartum, sowie zwei Hüpfburgen für Kinder und eine Torwand. Kaffee und Kuchen soll es ebenfalls geben.

Dass „sehr viele Geldspenden zusammenkommen“, darauf hoffen Kartum und die anderen Organisatoren. Zudem hat der Verein SC Aleviten ein Sonder- bzw. Spendenkonto bei der Sparkasse Paderborn-Detmold eingerichtet: DE67 4765 0130 1010 2039 80, Verwendungszweck: Erdbeben Türkei/Syrien. Spenden sind auch über Paypal an die Adresse [email protected] möglich. Hierbei bitten die Organisatoren die Spender, auch deren Anschrift anzugeben, damit sie eine Spendenquittung erhalten können. Sachspenden nimmt der Verein nicht entgegen.