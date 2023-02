SC Aleviten Paderborn sammelt Spenden für   Erdbebenopfer

Zur Unterstützung der Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei hat der SC Aleviten Paderborn am Samstag (25. Februar) eine Benefiz-Aktion mit Live-Musik und einem Fußballturnier im Hermann-Löns-Stadion in Paderborn-Schloß Neuhaus organisiert. Am Tag nach der Veranstaltung waren bereits mehr als 3000 Euro auf dem Spendenkonto zusammengekommen. Für weitere finanzielle Zuwendungen soll das Konto noch zwei Monate geöffnet bleiben.

Bei der vom SC Aleviten um Vorstand Verani Kartum (Mitte) organisierten Benefizveranstaltung unterstützten auch Bürgermeister Michael Dreier und stellvertretender Landrat Hans-Bernd Janzen die Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Nach dem Beben im Südosten der Türkei und Syrien verloren mehr als 50.000 Menschen ihr Leben. Zahlreiche weitere haben ihren Besitz und ihre Lebensgrundlage verloren. Die Tragödie ist auch beim SC Aleviten Paderborn ein großes Thema: Mit vielen Opfern und Angehörigen stehen Vorsitzender Verani Kartum sowie weitere Mitglieder in direktem Kontakt. Teils sind Mitglieder auch direkt betroffen, wie etwa der 58-jährige Paderborner Hidayet Sakali, der bei der Naturkatastrophe 14 Verwandte verlor.

Um den betroffenen Menschen zu helfen, organisierte der SC Aleviten Paderborn mit Unterstützung zahlreicher Verbände, Institutionen, Vereine und Musikbands am Samstag eine Benefizveranstaltung. „Wir wollten, dass die Menschen einen Ort haben, an dem sich alle zusammen über das Unglück austauschen können“, erklärte Verani Kartum die Idee, bei einem Fußballturnier mit Live-Musik auch die Gelegenheit zu bieten für direkte Geldspenden an die Erdbebenopfer.

Dabei tun sich laut Kartum aktuell bei den betroffenen Menschen neben der Trauer auch zahlreiche Fragen auf: Wo kommen die betroffenen Angehörigen unter? Wie kann man helfen? Wann kommt staatliche finanzielle Unterstützung an, und wie kann man in Deutschland ein Visum beantragen, um vorübergehend Unterkunft zu finden? Bei all diesen Fragen stehe der SC Aleviten Paderborn mit Betroffenen im Kontakt und versuche, zu helfen, wo es gehtso Kartum.

Viele Freiwillige haben mitgeholfen

Mit dem Turnier sollten zusätzliche Spenden eingenommen werden, die schleunigst und zu 100 Prozent bei den Erdbebenopfern eintreffen sollen. Bei der Organisation des Benefizturniers halfen etwa 60 Freiwillige mit. „Jeder – auch Flüchtlinge aus den Heimen – wollte uns sofort dabei helfen“, erzählt Kartum. Gerade für die Menschen, die erst seit kurzem in Deutschland sind, sei es laut Kartum „etwas Besonderes, zu erfahren, wie man Menschen hier zusammen helfen und sie unterstützen kann“. Dabei sei es egal, ob man einen großen Betrag oder nur 50 Cent spende. „Man soll von Herzen das spenden, was man spenden möchte“, so Kartum.

In der Veranstaltung sieht Kartum auch einen Ausdruck der interkulturellen Begegnung. Bei den Fußballmannschaften nahmen der FC Ezidxan Paderborn, der Türkische SV Horn, FC Westerloh-Lipping (JSG A-Jugend), der Delbrücker SC (U17-Mädchen und E-Jugend 2), der Afghanische Fußballverein, der SC Refugee Paderborn, der SC Aleviten Paderborn sowie der SV Heide Paderborn (F-Jugend 3) teil. Das Schiedsrichtergespann stammt vom FLVW Paderborn. In den vielen Teilnehmern sieht Kartum dabei „eine traumhafte Mischung – alle helfen heute gemeinsam“.

U17 Mädchen des SC Delbrück im Duell mit der Jugendmannschaft des SC Aleviten Paderborn Foto: Kevin Müller

Lob für die Veranstaltung und den Einsatz des SC Aleviten Paderborn im Rahmen der Integrationsarbeit gab es von Bürgermeister Michael Dreier und Hans-Bernd Janzen, dem stellvertretenden Landrat. Janzen ist sich im Anblick des SC Aleviten sicher: „Hier wird Integration gelingen.“ Sowohl Janzen als auch Dreier lobten die enorme Hilfsbereitschaft in Stadt und Kreis und bedankten sich beim SC Aleviten, aber auch allen anderen Helfern, für das Engagement.

Janzen betonte: „Alle, die heute mitmachen, sind Gewinner.“ Der sportliche Sieg ging an den FC Ezidxan Paderborn vor dem SC Aleviten Padeborn. Im Duell zwischen den U17-Mädchen des SC Delbrück und dem SC Refugee Paderborn setzten sich die Delbrückerinnen mit 4:3 durch.

Weitere Projekte sind schon geplant

Für den SC Aleviten Paderborn sind bereits weitere Hilfsprojekte in Planung. So befinde man sich laut Kartum im ständigen Austausch mit der Stadt Paderborn, um die Option der Bereitstellung von Notunterkünften zu prüfen. Das Problem des fehlenden Wohnraumes könnte laut Kartum durch Familien, die Zimmer zur Verfügung stellen, etwas entschäft werden. Wichtig sei dabei stets: Man möchte vermeiden, Familien auseinanderzureißen.

Neben den Fußballvereinen unterstützten auch viele Verbände und Institutionen die Benefizveranstaltung: die DFB-Egidius-Braun-Stiftung, des Landessportbund NRW, das Kommunale Integrationszentrum Kreis Paderborn, das Kreiskulturamt, der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen, das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes, der Kreissportbund Paderborn, Integration durch Sport Komm-An NRW und der FLVW-Kreis Paderborn. Für Live-Musik sorgten die Bands Noah&Lu, DieKristina, Leif von Stage, Ryan sowie Nadu & Satys Fyre.

Der aktuelle Spendenstand belief sich am Tag nach der Veranstaltung auf 3398 Euro. Das zur Unterstützung der Erdbebenopfer eingerichtete Spendenkonto (Sparkasse Paderborn Detmold, IBAN: DE67 4765 0130 1010 2039 80) bleibt noch für etwa zwei Monate für weitere Spenden geöffnet.