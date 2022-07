SC Paderborn muss Geldstrafe zahlen

Der Zweitligist SC Paderborn muss eine Geldstrafe in Höhe von 6900 Euro zahlen. Damit ahndet der Deutsche Fußballbund das Fehlverhalten einiger Zuschauer, berichtet der Verein. Im letzten Spiel der vergangenen Saison waren pyrotechnische Gegenstände gezündet worden.

Es sei eine „weitere unnötige Geldausgabe“, teilte der Verein am Dienstag mit. Zum beschriebenen Fehlverhalten sei es im Zweitligaspiel beim SV Darmstadt 98 gekommen. Mit der aktuellen Geldstrafe würden sich diese in der abgelaufenen Spielzeit auf 7870 Euro summieren.

Der SCP07 „distanziert sich in aller Deutlichkeit von dem unerlaubten Abbrennen von Pyrotechnik“, teilte der Verein weiter mit. Gleichzeitig bitte dieser um Mithilfe, um die Verursacher identifizieren und in Regress nehmen zu können. Dazu äußerte sich Geschäftsführer Martin Hornberger. „Für uns handelt es sich bei der aktuellen Strafe um eine beachtliche Summe, die wir deutlich sinnvoller hätten investieren können. Nicht nur in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind solche Aktionen gefährlich und die damit verbundenen Strafzahlungen unnötig“, betonte Hornberger.