SC Paderborn spielt Champions League

Erstes E-Sport-Event am Gymnasium Theodorianum kommt gut an

Paderborn

Mit dem SC Paderborn in der Champions League spielen – was in der Realität ein sehr ambitioniertes Wunschdenken ist, war am Dienstag im Gymnasium Theodorianum Paderborn für so manche Schüler ein Minimalziel: Zum ersten Mal fand der „THEO eCup“ im Gymnasium statt – ein E-Sport-Turnier, an dem mehr als 100 Schüler sowie Lehrer teilgenommen haben.

Von Kevin Müller