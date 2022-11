SC Paderborn startet die Nullsieben-Lese-Offensive

Der SC Paderborn hat sich für die spielfreie Zeit in der 2. Bundesliga ein besonderes Angebot einfallen lassen: die Nullsieben-Lese-Offensive mit vier Lesungen in den VIP-Räumlichkeiten der Home-Deluxe-Arena. Neben dem Vortrag warten auf die Besucher eine Stadionführung, spezielle Gäste und die eine oder andere Überraschung, kündigt der SCP an.

Erwin Grosche liest am 14. Dezember aus dem Buch „Die kleine Fußballschule“ vor.

Die Lese-Offensive beginnt am Freitag, 25. November, um 16 Uhr. Dann liest Autor Alexander Steffensmeier aus seinen bekannten Kinderbüchern vor und taucht mit den Teilnehmern in die Welt der Kuh Liselotte ein. Am Mittwoch, 14. Dezember, dreht sich ab 16 Uhr alles um das Thema Fußball. Der Paderborner Autor Erwin Grosche liest aus dem Buch „Die kleine Fußballschule“ vor, das er gemeinsam mit dem Illustrator und Karikaturist Peter Menne und dem SCP erstellt hat.

Im Januar 2023 folgen zwei weiteren Angebote: Erst ist Autor Frank Thielemann mit seiner Prinzessin Lisbeth im Stadion zu Gast (Donnerstag, 12. Januar, 16 Uhr), dann kommen einen Tag später die Krimi-Fans auf ihre Kosten. Autor Joachim H. Peters liest aus seinem Paderborn-Krimi vor (Freitag, 13. Januar, 18 Uhr), der unter anderem in der Home-Deluxe-Arena spielt.

Anmeldungen für die Lesungen nimmt der SCP am Empfang der Geschäftsstelle, im SCP-Shop sowie per E-Mail an [email protected] entgegen. Die Teilnahmekosten liegen je nach Veranstaltung bei fünf oder zehn Euro. Die Einnahmen kommen dem Förderverein Bücherbus e.V., der Ferdi-Kallmeyer-Stiftung und der Stiftung LEBENSlauf zugute.