Ausstellung mit Werken von Michael Patrick Kelly in Paderborn eröffnet

Paderborn

Sie wiegt 470 Kilogramm, besteht aus eingeschmolzenen Waffen aus dem Ersten Weltkrieg und zeigt eine Friedenstaube mit einem Stopp-Schild im Schnabel. Der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, Monsignore Georg Austen, schlug am Freitag um 16.38 Uhr eine besondere Friedensglocke an und eröffnete so eine Schau mit Werken des Sängers und Friedensaktivisten Michael Patrick Kelly in der Gaukirche.

Von Dietmar Kemper