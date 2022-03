Schaufensterscheibe an der Königstraße in Paderborn beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitag, 18., und Montag, 21. März, wurde in Paderborn die Schaufensterscheibe eines Modehauses an der Königstraße beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter schlugen das Fenster von außen an, so dass ein ungefähr 1,30 Meter langer Riss entstand, wie die Polizei am Dienstagvormittag berichtet. Das Schaufenster des Modegeschäfts ist zur Marienstraße/Westernmauer ausgerichtet.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer im Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen hat oder sonstige Angaben zum Tathergang machen kann? Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.