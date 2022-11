Schaustellergehilfe soll in Paderborn Feuer an einem Auto gelegt haben

Prozess am Landgericht

Paderborn

Wenn es qualmt und brennt, geht ihnen das Herz auf: Pyromanen nennt man Menschen, die einen krankhaften Drang verspüren, Feuer zu legen. Andere haben eine Vorliebe für Brände, weil sie sich mit ihnen eine Helfer-Rolle „auf den Leib schneidern“. Kann gut sein, dass der 23-Jährige, der gerade in Paderborn vor Gericht steht, zu der einen oder anderen Sorte dieser Menschen gehört. Er soll im Mai versucht haben, in der Domstadt ein Auto anzuzünden – was zum Glück nicht klappte.

Von Ulrich Pfaff