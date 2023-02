Sieben Strafanzeigen nach Schlägerei in Paderborner Disco

Paderborn

Nach einer Schlägerei mit einer größeren Anzahl an Personen in einer Paderborner Diskothek an der Leostraße am frühen Samstagmorgen (4. Februar, 2.50 Uhr) sind sieben Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt worden. Fünf Personen wurden leicht verletzt, teilte die Polizei Paderborn am Dienstag mit.