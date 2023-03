Zu Gast werden die beiden Chefärzte des St.-Vincenz-Krankenhauses, Dr. Mete Dadak (Klinik für Radiologie) und Prof. Dr. Thomas Postert (Klinik für Neurologie), sein.

Schlaganfälle entstehen durch Veränderungen oder Erkrankungen der Hirngefäße. Daher zeigen die Mediziner an diesem Abend auf, wie normale Gefäßstrukturen und eine normale Blutversorgung des Gehirns aussehen und erläutern Auswirkungen von Störungen der Hirndurchblutung. Der Vortrag informiert über Möglichkeiten der Vorbeugung sowie typische Krankheitssymptome, die jeder kennen sollte. Denn: Je eher ein Schlaganfall behandelt wird, desto mehr Hirngewebe lässt sich retten – hier zählt jede Minute.

Prof. Postert und Dr. Dadak zeigen anschaulich, welche modernen Behandlungsmöglichkeiten am St.-Vincenz-Krankenhaus im Falle eines Schlaganfalls angewandt werden. Thema sind Medikamente, die Blutgerinnsel auflösen und in den ersten Stunden nach Beginn der Beschwerden eingesetzt werden können, aber auch spezielle Katheter-Techniken. So wird beispielsweise die sogenannte „Thrombektomie“ bei akuten Verschlüssen der Hirnarterien eingesetzt. Als einzige Klinik im Raum Paderborn bietet das St.-Vincenz-Krankenhaus dieses Verfahren an. Bezogen auf den Kreis Paderborn werden die Fortschritte der Versorgung von Schlaganfallpatienten in den vergangenen Jahren dargelegt und ein Ausblick auch in zukünftige Entwicklungen gegeben.

Interessierte werden gebeten sich per E-Mail an [email protected] oder unter Telefon 05252/5841 (Montag bis Freitag 18 bis 20 Uhr) für den Vortrag anzumelden.