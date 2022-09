Schlappe für Gaspreisrebellen aus Paderborn

Paderborn

Im jahrelangen Streit zwischen dem Energieunternehmen Eon und den Gaspreisrebellen hat das Landgericht Paderborn 13 Entscheidungen verkündet: In der Tendenz hält das Gericht die Gaspreiserhöhungen für rechtskonform. In einigen Fällen waren die Ansprüche Eons gegen Kunden bereits verjährt. Ungeachtet dessen will die Paderbornerin Roswitha Köllner (70) weiterkämpfen.

Von Rajkumar Mukherjee