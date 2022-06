Schloß-Kompanie: Vorstand ist wieder komplett

Zwei Schützenbrüder wurden aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit besonders in den Fokus gestellt: Nach der Übergabe der Aufgaben als Zugfeldwebel des dritten Zuges und Zugführer des ersten Zuges an ihre jeweils jüngeren Nachfolger wurden Uli Mertens zum Feldwebel auf Lebenszeit und Wolfgang Appelbaum zum Leutnant auf Lebenszeit sowie Ehren-Zugführer befördert. In seiner Laudatio betonte der Hauptmann das unermüdliche Engagement der beiden Würdenträger.

In die Reihen des Kompanievorstandes wählte die Versammlung ein neues und gleichzeitig bekanntes Gesicht aus ihrer Mitte: Benjamin Ruh, bisheriger Zugführer des zweiten Zuges, tritt in die Fußstapfen von Verwaltungsoffizier Christian Stolzenburg, der nach zwölf Jahren Vorstandsarbeit in den Schützenruhestand eintritt. „Wir werden dafür eine würdige Verabschiedung zum Auftakt unseres Schützenfestes vornehmen“, kündigten die Redner an.

Auch die Hauptmannswahl konnte durchgeführt werden. Amtsinhaber Raimond Leiwen, Vorstandsmitglied mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und erster Mann der Kompanie seit 2016, stellte sich für die Position erneut zur Verfügung. Das Ergebnis fiel einstimmig für ihn aus, sodass die Führung für drei weitere Jahre gewährleistet ist. Die weiteren Wahlen der Funktionsträger erfolgten im Anschluss ebenfalls ohne Gegenstimmen.

Michael Zemelka schießt 98 Ringe

Bei der Verkündung der Ergebnisse des Kompaniepokalschießens konnte sich der 3. Zug mit einem Durchschnitt von 92,4 Ringen wieder als Sieger feiern lassen. In der Einzelwertung überzeugte Michael Zemelka (98 Ringe) vor Christian Stolzenburg (97 Ringe) und Markus Pollmeier mit 96 Ringen. Bei den Sportschützen siegte Serdar Vurgun (97 Ringe), gefolgt von Peter Lüttke-Bexten (95 Ringe) und Silvia Sattler (94) auf Platz 3. Die Wertung der Jungschützen führte Theodor Menneken mit 86 Ringen an. Bei den Offizieren sicherte sich Conny Suermann mit 115,6/1000 Teiler den Pokal, die Unteroffiziere umjubelten Peter Lütke-Bexten mit 72,3/1000 Teiler, und die Ehrenscheibe ging an Serdar Vurgun mit 76,2/1000 Teiler.

Fest im Blick haben die Schloß-Schützen auch das große Schützen- und Heimatfest am Pfingstwochenende. Mit besonderer Spannung wird das Schießen auf der neu gestalteten Freilichtbühne am Montag erwartet. Nach zwei Jahren Pause fiebern viele Vereinsmitglieder dem Wettbewerb um die Insignien entgegen. Aus den Reihen der Schloß-Kompanie haben zwei Anwärter auf die Königswürde ihre Schießkarte abgegeben.