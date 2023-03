Bewohner schlägt Einbrecher in die Flucht

Einen Einbrecher hat ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Dr.-Wurm-Straße in Schloß Neuhaus in die Flucht geschlagen. Er hatte ihn am frühen Donnerstagmorgen (2. März) im Keller überrascht.

Mann im Keller eines Mehrfamilienhauses in Schloß Neuhaus entdeckt

Nach Polizeiangaben ging der 54 Jahre alte Bewohner gegen 5.30 Uhr in den Keller. In einem der Mieterkeller entdeckte er einen fremden Mann. Der Eindringling versuchte sein Gesicht zu verdecken und zu flüchten. Er wurde zunächst vom Bewohner gestoppt. Als dieser die Kellertür verschließen wollte, entkam der Tatverdächtige und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter war nach Polizeiangaben vermutlich durch die nicht verschlossene Haustür in den Keller gelangt. Er hatte mindestens acht Kellerräume betreten und Diebesgut, wie Getränke, Werkzeuge und DVD's in Tüten bereitgestellt. Am Hauseingang stand ein Einkaufstrolley, der ebenfalls mit Diebesgut gefüllt war.

Der Tatverdächtige sei 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und habe ein schmales Gesicht. Er wird als rothaarig beschrieben und soll ein europäisches Erscheinungsbild haben. Und er soll eine braune, längere Jacke mit Kapuze getragen haben.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.