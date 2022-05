Schloß Neuhäuser Bierfest: Lindenallee wird zur Genießer-Biermeile in Paderborn

In Paderborn wird viel und gern gefeiert und der Biergenuss hat hier eine lange Tradition. Von Donnerstag (Vatertag) bis Sonntag verwandelt sich die Lindenallee direkt neben dem Neuhäuser Schloss beim Schloß Neuhäuser Bierfest wieder in eine Genießer-Biermeile.

An mehr als 30 Bierständen zwischen Rosengarten und Schlossgräfte werden im herrlichen Ambiente des Parks nicht nur Klassiker, sondern auch neue Szenebiere und ausgefallene Spezialitäten von Deutschlands beliebtestem Getränk ausgeschenkt. Deftige Grillspezialitäten, Brezeln und andere Leckerbissen werden dort zum „kühlen Blonden“ gereicht. Ein Musikprogramm sorgt dabei für die nötige Feierstimmung.

Am Donnerstag startet das Fest bei einem gemütlichen Frühschoppen ab 12 Uhr mit den „Saxaholics“. Anschließend grooven sich die Feierwilligen mit dem „Partyteam Bad Driburg“ ein, bis dann „Die Krönung“ dem Ganzen ab 19 Uhr mit eingängigen Coversongs von früher bis heute die Krone aufsetzt.

Der Freitag beginnt dann um 17 Uhr mit „Condition Blue“. Neben einer Handvoll eigener Stücke besteht der größere Teil des Repertoires aus echten Klassikern der Rock-Geschichte. Ab 20 Uhr entern dann die „Sharks“ die Bühne. Die Band steht seit weit mehr als zehn Jahren für liebevoll restaurierte Hits der 80er, das Beste der 90er, knackigen Gegenwarts-Pop und bombastische Rock-Hymnen.

Samstag heizt dann das „Partyteam Bad Driburg“ ab 15 Uhr allen Besucherinnen und Besuchern ein, bevor es ab 19 Uhr heißt: Vorhang auf für „Vitamin D“. Das „D“ steht dabei für das Beste, was die deutschsprachige Musik hervorgebracht hat. Die sechs Musiker der Band aus NRW haben eine Hit-Mischung der vergangenen Jahrzehnte deutschsprachiger Rock- und Popmusik ausgewählt.

Der traditionell besonders für Familien interessante Sonntag beginnt abermals bei einem gemütlichen Frühschoppen mit „Pffft – Spaß am Blasen“ (Seifenblasen) ab 12 Uhr, bevor „Derek the Dred“ die Bühne ab 15 Uhr in Beschlag nimmt, um sein vorrangig akustisches Set zu selbsteingespielten Backingtracks darzubieten.

„Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, alle bekannten Gastronomen wieder in den Neuhäuser Schlosspark zu bekommen, werden die bekannten, rund 100 verschiedenen Biersorten dieses Jahr um einige spannende Highlights der Braukunst ergänzt. Neue Craftbiere und lokale Gastronomen lassen das Fest noch bunter und die Auswahl noch vielfältiger werden“, so Sascha Riehl, Veranstaltungsleiter der Schlosspark und Lippesee Gesellschaft. „Die späten Corona-Auswirkungen sind besonders im vorherrschenden Personalmangel bei den Gastronomen zu spüren, so dass wir umso glücklicher sind, neben dem Großteil unserer Stammaussteller auch einige neue Gesichter auf dem diesjährigen Bierfest begrüßen zu dürfen“, so Riehl weiter. Ein dementsprechend erweiterter Aufbau unter den Linden der sommerlich einladenden Schlosspark-Alleen lädt Jung und Alt zum Verweilen, Genießen und Feiern ein.

Die Öffnungszeiten: Donnerstag, 26. Mai: 11 bis 23 Uhr; Freitag, 27. Mai: 17 bis 23 Uhr; Samstag, 28. Mai: 15 bis 23 Uhr; Sonntag, 29. Mai: 11 bis 19 Uhr.