Schloß Neuhäuser Hofstaat hilft LWL-Förderschulen und der Tafel

Der Schloß Neuhäuser Hofstaat hat 2000 Euro an drei gemeinnützige Einrichtungen in Paderborn gespendet. Mit dem Geld, die bei einer Benefizaktion zusammen kamen, wird die Arbeit von zwei LWL-Förderschulen und der „Tafel“ in Schloß Neuhaus unterstützt, teilt der Bürger-Schützen-Verein Schloß Neuhaus 1913 mit.

Die Idee stammte vom Hofstaat selbst: Gegen eine kleine Spende konnten kleine, angefertigte Buttons bei gemeinsamen Treffen mit befreundeten Schützenbruderschaften und -vereinen sowie auch bei anderweitigen Veranstaltungen verkauft werden. Dem Schloß Neuhäuser Hofstaat war es dabei wichtig, den gespendeten Betrag aufzuteilen, um mehrere Paderborner Institutionen zu unterstützen.

Der erste Teil ging an die Liboriusschule, eine LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Dieser Schwerpunkt beinhaltet unter anderem die sogenannte Unterstützte Kommunikation. Hierbei wird den Schülerinnen und Schülern, die nicht sprechen können, in ihren Möglichkeiten zur Kommunikation geholfen. Dabei kommen vielfältige Formen und Möglichkeiten zum Einsatz, darunter auch technischer Art. Die verwendeten Geräte und Hilfsmittel für die entsprechende Förderung finanzieren sich zum Teil über Spenden.

Die zweite Spende erhielt die Pauline-Schule, auch bekannt als Blindenschule Paderborn. Sie ist ebenfalls eine LWL-Förderschule, jedoch mit dem Förderschwerpunkt Sehen. Die Spende soll dort für das Projekt „Klanghaus“ verwendet werden, das mit seinem Dach einen Innenraum für die „Singenden Instrumente“ aus Metall und Holz bildet. Die Klangkörper sind in passender Höhe sowohl für Rollstuhlfahrer als auch für Kinder und Jugendliche sowie Betreuer zum Spielen aufgehängt. Der Zusammenhang der Hölzer und Metalle soll über die Komposition der Töne und Klänge ein „sich in sich selbst zuhause fühlen“ vermitteln und dazu auffordern, zueinander in Beziehung zu treten.

Als dritte Institution wählte der Hofstaat die Tafel in Schloß Neuhaus aus. Davon sollen Lebensmittel eingekauft werden, die dann in der Woche vor Weihnachten vom Hofstaat an die Gäste der Tafel ausgehändigt werden. Die Terminierung für die Ausgabe der dringend benötigten Lebensmittel stellt sicher, dass die Gäste der Tafel an den Feiertagen versorgt sind und sich auf ein besinnliches Weihnachtsfest freuen können.