Schloss Neuhaus wird wieder zur Leinwand

Der gesamte Schlosspark soll zum strahlenden Kunstwerk werden. „Wir freuen uns auf dieses absolute Highlight in unserem Veranstaltungskalender. Mit der Firma Flash Art konnten wir eine Fachfirma gewinnen, die sich mit der Illumination von Flächen und Parks bestens auskennt und den Schlosspark in ein wunderbares Lichtspektakel verwandeln wird“, berichtet Sascha Riehl, Veranstaltungsleiter der Schlosspark und Lippesee GmbH.

Mit einem breiten Angebot von Imbiss- und Getränkeständen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. In der Lounge rund um das Brunnentheater können die Gäste zu entspannter Musik der Stage-Band verweilen und bei passender Bewirtung des Welcome-Hotels auf die Höhepunkte des Abends hin fiebern.

Möglichst viel Energie einsparen

„Selbstverständlich haben wir auch die aktuelle Diskussion um das Thema Energie im Blick. Seit Jahren rüsten wir unser Equipment um und bringen es auf den neusten Stand, um möglichst viel Energie einzusparen. Beim gesamten ‚Schloss-Leuchten‘ verbrauchen wir gerade einmal circa 2500 kWh“, erklärt Christian Stork, Geschäftsführer der Schlosspark und Lippesee GmbH. Nach seinen Worten werde der Großteil davon durch die Catering-Stände verbraucht, und zwar etwa 1800 kWh – für die Zubereitung der Speisen und Getränke. Dieser Bedarf entspräche dem grundsätzlichen Standard in der stationären Gastronomie beziehungsweise unterschreite diesen sogar um ein Vielfaches, da der Betrieb eines Gebäudes verglichen mit einem mobilen Verkaufswagen unlängst höhere Energiebedarfe aufweise.

Durch den fast ausschließlichen Einsatz von stromsparenden LED-Leuchtmitteln bei der Illumination des Geländes, aktuellste Beschallungstechnik bei Konzerten und Auftritten sowie der stetigen Weiterentwicklung der technischen Anlagen der Dienstleister und Gastronomen, beschränke sich der Energiebedarf, auch bei einer so aufwendigen Illumination und Videoprojektion wie in diesem Jahr, auf ein „nötiges Minimum“, erklärt der Veranstalter.

„Es hängen an solch einer Veranstaltung aber auch viele Arbeitsplätze. Wenn nach der coronabedingten Zwangspause im Kulturbereich jetzt durch die Energiekrise wieder die Kulturschaffenden als erstes darunter leiden müssen, sieht es im Kultur- und Veranstaltungsbereich bald immer kritischer aus“, mahnt der Geschäftsführer Schlosspark und Lippesee GmbH.

Die Sage von Diana und Actaeon

An allen Tagen ist um 18 Uhr Einlass, illuminiert wird der Schlosspark bis 23 Uhr. Die Stage-Band spielt ab 19 Uhr in mehreren Blöcken Rock- und Popmusik der 70er- bis 90er-Jahre auf der Bühne am Brunnentheater. Gegen 21 Uhr steht mit der Baugeschichte des Schloss Neuhaus das erste Videomapping an. In dieser Inszenierung wird die Entwicklung des Neuhäuser Schlosses von 1257 bis heute gezeigt. Im Anschluss spielt wieder die Stage-Band, bevor gegen 22.15 Uhr beim zweiten Video-Mapping die Sage von Diana und Actaeon erzählt wird.

Neben seiner Funktion als Fürstbischöfliche Residenz fungierte das Schloss Neuhaus aufgrund seiner günstigen Lage auch als Jagdschloss. Auf dem Kamin im südöstlichen Rundturm findet sich in Stein gearbeitet eine historische Darstellung der Actaeon-Sage. Actaeon, ein besessener Jäger, belauscht auf der Jagd die Göttin Diana, die mit ihren Nymphen in einer Quelle badet. Er wird von der erzürnten Göttin in einen Hirsch verwandelt und von den eigenen Hunden, die ihn nicht mehr erkennen, gejagt. In den Metamorphosen des Ovid heißt es: „Als er nun aber betrat die quellendurchrieselte Grotte Schlugen, nackt wie sie waren, die Nymphen beim Anblick des Mannes Scheu ihre Brüste und füllten mit lautem, erschrockenen Schreien Rings den Hain und scharten sich um die Göttin Diana, Um sie mit eigenem Leib zu decken. An Wuchs aber höher Überragte die Göttin mit ihrem Nacken sie alle.“

Karten gibt es nur an der Abendkasse. Ein Ticket kostet zwölf Euro, für Schüler, Studenten, Auszubildende und Menschen mit Behinderung neun Euro. Freien Eintritt gibt es für Kinder bis einschließlich 14 Jahre und für eine Begleitperson für Menschen mit einer Gehbehinderung.