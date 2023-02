Schlossgarten soll noch in diesem Jahr hübscher werden 

Abgefressene Buchsbäume, vertrocknete Hecken und kaputte Beleuchtungen: Der Schlossgarten ist aktuell nicht mehr das Aushängeschild, das er mal war. Die Paderborner CDU forderte die Stadtverwaltung zu einer Stellungnahme auf. Die Antwort erfolgte in der Bezirksausschusssitzung am Dienstagabend.

Der schlechte Zustand des Schlossgartens sorgte zuletzt schon in Büttenreden am vergangenen Karnevalswochenende für Lacher, ärgerte sich CDU-Ratsherr Markus Mertens in der Sitzung des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus/Sande am Dienstagabend. Seine Fraktion forderte vom Amt für Umweltschutz und Grünflächen Antworten, wann und wie genau das Erscheinungsbild des Schlossgartens wieder aufgebessert wird.