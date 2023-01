Schneeglätte sorgt für mehr als 30 Unfälle im Kreis Paderborn

Der Schneefall hat am Donnerstag, 19. Januar, zu mehr als 30 Unfällen und zahlreichen Behinderungen auf glatten Straßen im Kreis Paderborn geführt. In Delbrück gab es zwei Unfälle mit Verletzten. Ein weiterer schwerer Unfall, an dem auch ein Lastwagen beteiligt war, ereignete sich auf der L776.

Schwerverletzter in Salzkotten – zwei Frauen haben in Delbrück großes Glück

In Delbrück-Hagen hatten zwei junge Frauen großes Glück. Hier war nach Angaben von Polizei und Rettungskräften gegen 9.20 Uhr auf schneebedeckter Fahrbahn ein 5er-BMW, der von einer 21-Jährigen gesteuert wurde, ins Schleudern geraten. Die junge Frau war zusammen mit einer 25-jährigen Beifahrerin auf der Lippstädter Straße in Richtung Delbrück unterwegs. Die beiden waren auf dem Weg zur Arbeit.

Zwischen der Überquerung über den Boker Kanal und dem Balkenkamp geriet der BMW ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite in Höhe der B-Säule auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Baum. „Wäre der Pkw nur wenige Zentimeter weiter vorne mit der Beifahrertür gegen den Baum geprallt, wäre das wohl sehr viel schlimmer ausgegangen“, sagte Einsatzleiter Heinz-Josef Noje.

Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften der Löschzüge Delbrück und Westenholz vor Ort. Zusätzlich wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzt an die Unglücksstelle entsandt. Nachdem das völlig demolierte Fahrzeug gegen Verrutschen gesichert war, wurde die 25-jährige Beifahrerin mit schwerem Gerät befreit. Sie war im Fußbereich eingeklemmt. Angesichts von Temperaturen um den Gefrierpunkt wurde die Beifahrerin während der Rettungsarbeiten mit einer Thermodecke gegen die Kälte geschützt. „Wenn man sieht, dass die Sitzfläche des Beifahrersitzes völlig weggedrückt ist, hat vor allem die Beifahrerin großes Glück gehabt“, stellte einer der eingesetzten Polizeibeamten fest.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurden die beiden jungen Frauen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser in Paderborn und Gütersloh eingeliefert. Der völlig demolierte Pkw wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurden die Lippstädter Straße voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Doppelter Frontalzusammenstoß auf der L776

Auf der L776 bei Salzkotten fuhr ein 43-Jähriger mit einem Mercedes GLE 400 gegen 9.25 Uhr in Richtung Paderborn. Auf Höhe der Abfahrt Wewelsburg setzte er zum Überholvorgang an. Dabei verlor er auf winterglatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort prallte er frontal gegen einen 15-Tonner-Lkw, mit dem ein 60-jähriger Mann in Richtung Büren unterwegs war. Der Lkw geriet durch die Kollision seinerseits in den Gegenverkehr und prallte gegen den Nissan-Micra einer 24-jährigen Fahrerin, die der Mercedes kurz zuvor überholt hatte.

Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Mercedes-Fahrer sowie die Nissan-Fahrerin erlitten Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser nach Paderborn und Salzkotten gebracht. Die Polizei stellte am Unfallort fest, dass der Unfallverursacher verbotswidrig mit Sommerreifen gefahren war. Sein Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Gegen den 43-Jährigen läuft jetzt ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die L776 war bis 11.45 Uhr gesperrt.

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich fast zeitgleich auf der Thüler Straße in Salzkotten. Dort war gegen 9.45 Uhr der 32-jährige Fahrer eines Cupra Formentor bei einem Überholvorgang aufgrund von Glätte und laut Polizei nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Er prallte linksseitig gegen eine Baumreihe und kam dann nach rechts von der Straße ab. Der Autofahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden.

Verkehrsbehinderungen gab es auf vielen Gefälle- und Steigungsstrecken. Bei Büren mussten der Kapellenberg und die Eickhoffer Straße gesperrt werden, weil Busse, Laster und Autos am Berg nicht weiterkamen oder sich querstellten. Nachdem der Winterdienst die Straße durchgängig geräumt und gestreut hatte, ging es auch hier weiter.

Ludwigsfelder Ring in Paderborn spiegelglatt

Auf der B1 bei Bad Lippspringe geriet eine 20-jährige Frau gegen 10 Uhr mit ihrem Ford Focus bei einem Überholvorgang ins Schleudern. Der Wagen rutschte in den linken Straßengraben und überschlug sich zweimal. Die junge Fahrerin konnte selbstständig aussteigen und überstand den Alleinunfall mit leichten Verletzungen.

Auch auf dem Ludwigsfelder Ring im Stadtgebiet Paderborn war es zeitweise spiegelglatt. Dort gab es bis mittags mehrere Unfälle. In der Regel blieb es bei Blechschäden, eine Person zog sich leichte Verletzungen zu, lautet die Bestandsaufnahme von Polizeisprecher Michael Biermann für diesen Bereich. Bis zum Mittag behinderten auch dort noch mehrere liegengebliebene Lastwagen den Verkehr.

Insgesamt zählte die Polizei bis zum Nachmittag 36 Unfälle auf Paderborner Straßen. Biermann bemängelte, dass einige der verunglückten Fahrzeuge mit Sommerreifen unterwegs gewesen seien: So auch der Fahrer eines Sportwagens, der An der Talle mit seinem Cupra Formentor auf das Heck eines Post-Lieferwagens prallte. Der Sachschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizisten untersagten dem Cupra-Fahrer die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige.

Die Gauseköte wurde am Donnerstag gesperrt. Foto: Maike Stahl

Gauseköte zwischen Schlangen und Detmold gesperrt

Im Kreis Lippe schneite es bis Mittags nicht so stark wie im Nachbarkreis Paderborn. Entsprechend weniger Unfälle verzeichnete die Polizei, wie Sprecher Lars Ridderbusch auf Anfrage bestätigte. Bis mittags sei nur eine Handvoll verunglückter Fahrzeuge gemeldet worden. Zu Behinderungen kam es am Vormittag auf der B1 am Eggeübergang zwischen Schlangen und Horn, wo einige Lastwagen Schwierigkeiten auf der schneeglatten Steigung hatten.

Gesperrt wurde aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse zudem die Gauseköte zwischen Schlangen und Detmold. „Diese Sperrung bleibt auch bis auf Weiteres bestehen“, sagte Ridderbusch am Mittag.

