Schnuller-Abschied am Ahornbaum in Paderborn

Nach Corona-Zwangspause findet besonderes Lebe-wohl-Fest am 11. Juni statt

Paderborn

Der Baum am Maspernplatz in Paderborn fällt auf. Sind das exotische Früchte, die er trägt? Oder ein extravaganter Weihnachtsschmuck, den man vergessen hat abzunehmen? Beides falsch. Bei den unzähligen, kleinen bunten Dingern, die an den Ästen baumeln, handelt es sich um Schnuller.

Von Jörn Hannemann