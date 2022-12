Schnuppertag im Paderborner HNF

Für junge Menschen, die sich gern kreativ ausleben, ist er ein Begriff: der Kulturrucksack. Um das Kulturprogramm auch denen vorzustellen, die es bisher noch nicht kannten, hatten die Kulturteams der Stadt und des Kreises Paderborn in diesem Jahr wieder zu einem besonderen Tag eingeladen.

Im Heinz-Nixdorf-Museumsforum fand nach zweijähriger Pause der „Kulturrucksack-Schnuppertag“ statt. Zwölf Künstlerinnen und Künstler kamen mit spannenden Ideen im Gepäck und luden Kinder und Jugendliche ab acht Jahren dazu ein, Neues auszuprobieren und gemeinsam Spaß zu haben. Zugleich bot der Tag die Möglichkeit, sich auf das neue Jahr einzuswingen, das unter dem Motto „Wasser“ dazu einlädt, an unterschiedlichen, kostenlosen Kunst- und Kulturangeboten im gesamten Kreisgebiet teilzunehmen.

Frisuren aus Karton und Pappe

Wenn eines an diesem Tag im HNF fehlte, dann war es Langeweile. Wer sich beim Jeansupcycling austoben wollte, der bekam dazu ebenso die Gelegenheit wie beim Herstellen von Saatbändern oder Collagen. Crazy-Hair-Frisuren wurden aus Karton und Pappen hergestellt oder mit einer echten Loop-Maschine eigene Tonspuren aufgezeichnet.

Wachsender Beliebtheit erfreut sich seit ein paar Jahren der Medienbereich, weshalb die Organisatorinnen Susanne Kirchner von der Stadt Paderborn und Awelina Lintermanns vom Kreis Paderborn immer auch digitale Angebote in den Rucksack packen. Möglich wurde am Tag deshalb ein Ausprobieren der App „Tagtool“ und ein Tüfteln beim Live-Coding. Auch die Virtual-Reality -Brillen von der Stadtbibliothek Paderborn wurden gerne genutzt.

Improworkshop und Fotobox

Wie Theaterluft riecht, wissen jetzt einige Jugendliche, die beim Improworkshop dabei waren und in Zeiten von Instagram und Tiktok dufte natürlich auch eine Fotobox nicht fehlen. Ebenso war ein kostenloser Rundgang durch das Computermuseum möglich oder ein Ausprobieren beim TapeArt-Workshop, in dem Kunstwerke aus Klebeband entstehen.

„Der Kulturrucksack ist ein Angebot, das seit nunmehr zehn Jahren unsere Kulturlandschaft enorm bereichert“, findet Paderborns Bürgermeister Michael Dreier. „Die Menschen lechzen gerade nach langer Coronapause danach, Kultur wieder erleben zu dürfen“, so Dreier.

Bürgermeister Michael Dreier (links), der stellv. Landrat Hans-Bernd Janzen und Angelina Bienhüls vom Freiwerk schauen zu, wie Saatbänder entstehen. Foto: Kreis Paderborn

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Landrat Hans-Bernd Janzen, Kulturamtsleiterin Kirsten John-Stucke vom Kreis Paderborn, Kulturamtsleiter Maximilian Zindel von der Stadt Paderborn und Irmgard Rothkirch vom HNF packte das Stadtoberhaupt besondere Präsente in einen Kulturrucksack, der vor Ort verlost wurde. Der Gewinner freute sich über Freikarten für das Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus und das HNF, einen Kindergeburtstag auf der Wewelsburg, einen Theaterbesuch am Neuen Platz und den Einplatinenrechner micro:bit zum Selbstprogrammieren.

„Die euphorischen Jugendlichen beim kreativen Tun zu beobachten, macht einfach große Freude und steckt an“, sagte Janzen. „Man kann gar nicht anders als mitmachen“, ergänzte die leitende Medienpädagogin des HNF, Irmgard Rothkirch. „Nach dem Kulturrucksackjahr ist vor dem Kulturrucksackjahr“, erklärten die Projektkoordinatorinnen Susanne Kirchner und Awelina Lintermanns. Beiden mangelt es nicht an Ideen und Überraschungen für junge Menschen. „Wir stehen schon in den Startlöchern für das neue Jahr“, kündigten beide an. Das neue Programmheft für 2023 wird voraussichtlich Mitte März veröffentlicht und steht ganz im Zeichen von „Wasser“.

Informationen zum „Kulturrucksack“ gibt es unter www.kreis-paderborn.de/kulturrucksack oder www.paderborn.de sowie auf Instagram unter kreis_paderborn oder kulturrucksack_paderborn.

Kulturprogramm begann in NRW 2012

Der „Kulturrucksack“ NRW startete 2012 mit 28 Pilotkonzepten in 55 Städten für insgesamt rund 320.000 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren. Seitdem nimmt die Zahl der Standorte jedes Jahr zu und stieg 2022 erneut: 245 Kommunen an insgesamt 77 „Kulturrucksack“-Standorten waren dabei.

In Stadt und Kreis Paderborn bedeutet das, dass Kultureinrichtungen, Kulturschaffende und die Projektkoordinatorinnen gemeinsam Projekte entwickeln, die von Kindern und Jugendlichen gebucht werden können. Die Projekte in Stadt und Kreis Paderborn beginnen mit den Osterferien, enden meist nach den Herbstferien und sind für die Teilnehmer kostenlos.