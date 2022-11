Schokonikoläuse für gute Taten in Büren und Marienloh

Die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus in Büren veranstaltet am 6. Dezember einen besonderen Aktionstag unter dem Motto „Nikolaus konkret“. Kinder, Jugendliche, bedürftige, kranke und alte Menschen sollen sich an diesem Tag als Beschenkte erfahren. Neben Gottesdiensten für die verschiedenen Zielgruppen wird es ein festliches Mittagessen im Pfarrheim für Kundinnen und Kunden sowie die Mitarbeiter der Speisenkammer Büren geben. „Die Popularität des Heiligen und sein Vorbild haben dazu angeregt, das Patronatsfest in der St.-Nikolaus-Gemeinde so zu feiern, dass möglichst viele Menschen erreicht werden und dass das Fest in die ganze Stadt hineinstrahlt“, sagt Daniela Reineke, Gemeindereferentin im Pastoralverbund Büren, über die Aktion.

Mit einem festlich geschmückten Oldtimer besucht der Nikolaus am Abend des zweiten Advents am 4. Dezember Familien, Kinder und Senioren an den Straßen und Wendeplätzen in Paderborn-Marienloh. „Nach einem kurzen Impuls zur Figur des Heiligen, das heißt zu Werten wie Solidarität, Nächstenliebe und Respekt, beschenkt er die Kinder mit einem Schokoladennikolaus. Auf diese Weise entstehen viele kleine Tat-Orte, sprich Orte, an denen der Nikolaus als Patron der Kinder zahlreichen Menschen eine Freude bereitet“, erklärt die Vorsitzende der Kolpingsfamilie Marienloh, Maria Halsband.

„Der Heilige, den fast jeder kennt: Nikolaus ist ein Mann, der sich zu seiner Zeit aus christlichem Glauben gegen Ungerechtigkeiten und für benachteiligte und bedürftige Menschen eingesetzt hat. Damit hat er viel Gutes getan und bis heute im christlichen Brauchtum Spuren gelegt. Er sparte nicht an aufmerksamen Gesten, die wir heute oftmals vermissen. Daher freuen wir uns, dass nun viele Menschen selbst zum 'heiligen Helden' werden und Gutes tun. In ganz Deutschland wird es rund 70 Orte guter Taten geben, an denen Gemeinschaft, Gastfreundschaft, Solidarität sowie die Verbundenheit im Gebet konkret Gestalt annehmen“, sagt der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen.

Weihnachtsmannfreie Zone

Die „Tat.Ort.Nikolaus“-Aktion gehört zur bundesweit bekannten „Weihnachtsmannfreien Zone“, die das Hilfswerk vor genau 20 Jahren ins Leben gerufen hat, um den Heiligen Nikolaus mit seinen Werten wie Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft wieder mehr in den Fokus der Gesellschaft zu rücken. Kirchliche Gruppen, Vereine, Verbände, Schulklassen, Einrichtungen oder Gemeinden aus ganz Deutschland hat das Bonifatiuswerk eingeladen, ihren „Tat.Ort.Nikolaus“ zu starten und dem Beispiel des heiligen Nikolaus zu folgen. Prominente Unterstützung erfährt die Aktion unter anderem von Sängerin Maite Kelly, der langjährigen Patin der „Weihnachtsmannfreien Zone“.