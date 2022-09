Schon wieder Sattelzüge in Paderborn gestohlen

In Paderborn sind am Wochenende zwei komplette Sattelzüge inklusive Ladung gestohlen worden. Einer hatte Papier-Produkte geladen, der andere Kunststoff-Artikel. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits vor knapp zehn Tagen, wenige Kilometer entfernt vom jetzigen Diebstahl-Ort .

Wie berichtet, war am vorletzten Wochenende ebenfalls ein beladener Sattelzug gestohlen worden. Unbekannte Täter hatten an der Halberstädter Straße in der Zeit vom 9. September, 12 Uhr, bis 12. September, 7 Uhr, einen mit 33 Paletten voller Getränkepäckchen beladenen Sattelzug-Auflieger gestohlen, .

Gut zehn Tage später sind jetzt zwei komplette Sattelzüge gestohlen worden, teilt die Polizei Paderborn mit. Die beiden Fahrzeuge waren am Samstag, 17. September, gegen 17 Uhr auf einem Parkstreifen rechts und links der Breslauer Straße / Höhe der Waldenburger Straße geparkt worden.

Als die Fahrer am Sonntag gegen 12 Uhr zurückkehrten, waren die Trucks verschwunden. Bei beiden Zugmaschinen handelte es sich um weiße Fahrzeuge des Herstellers DAF mit der Typbezeichnung XF530. Beide waren mit Firmenlogos versehen. Die Sattel-Auflieger des Herstellers Krone waren mit silbernen, unbedruckten Planen ausgestattet. Ein Auflieger hatte eine blaue Heckklappe. Alle Fahrzeuge hatten PB-Kennzeichen.

Laut Polizeisprecher Michael Biermann waren die beiden Fahrzeuge noch nicht einmal zwei Jahre alt, also noch relativ neu für Lkws. Der Schaden ohne gestohlene Ladung belaufe sich auf mindestens 250.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise an die Beamten in Paderborn unter Tel. 05251/3060.