Schönheitswahn im Paderborner Theater

„Der Hässliche“ hat am 29. Oktober Premiere im Studio

Paderborn

Nach einer OP hat Lette ein wunderschönes Gesicht. Vorher war er so abstoßend, dass nicht einmal seine Frau ihn ansehen wollte. Was nach der wundersamen Verwandlung passiert, erzählt die Komödie „Der Hässliche“, die am Samstag, 29. Oktober, im Paderborner Theater erstmals zu sehen ist.

Von Dietmar Kemper