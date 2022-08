Schrecken und Hoffnung in Paderborns Kinderbibliothek

In der Kinderbibliothek herrscht Krieg. Nicht zwischen dem Personal oder unter den Kunden, sondern an der Decke. Dort hängen bis zum 10. September 37 Bilder, die von Kindern gemalt wurden, die nach dem Angriff russischer Truppen aus der Ukraine geflohen sind.

„Ukrainian Stories: Geschichten einer Flucht“ heißt die Ausstellung, bei der es sich um eine Initiative der Jakobusschwestern in Wewer handelt. Ihre Kongregation hilft Flüchtlingen aus der Ukraine mit Kinderkleidung, Windeln, Pflege- und Hygieneartikeln. Schwester Stephanie und Schwester Monika fragten sich aber auch, wie sie die in Paderborn gestrandeten Kinder nicht nur materiell unterstützen können.

„Kinder sind immer diejenigen, die am meisten leiden und die sich am wenigsten ausdrücken und ihre Gefühle zeigen können“, sagte Schwester Stephanie am Dienstag und ergänzte: „Wir haben versucht, ihnen eine Stimme zu geben.“ Dazu habe sich Kunst als universelle Sprache angeboten.

Grabsteine und Friedenstauben

Wer einen Rundgang durch die Ausstellung macht, sieht ein Bild voller Grabsteine, eines mit einem akkurat nachgezeichneten russischen Kampfhubschrauber und wieder eines, auf dem ein Kampfflugzeug ein Kind und dessen Kaninchen bombardiert. Auf einem anderen hält eine Person abwehrend die Hände vor sich, aber die Gewehrkugel fliegt unaufhaltsam auf ihn zu.

Allerdings zeugen die Bilder nicht ausschließlich von Tod und Hoffnungslosigkeit. Der Regenbogen und die Friedenstaube sind wiederkehrende Motive, und dann sind da noch die Katzen. „Wir haben uns gefragt, was sie bedeuten. In der Ukraine werden sie mit Frieden und Widerstand verbunden, weil Katzen als Letzte noch in den Ruinen leben“, erläuterte Schwester Stephanie.

Bilder zum Teil noch in der Ukraine entstanden

90 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahren haben gemalt, was sie erlebt haben oder was sie sich für die Zukunft wünschen. Von den mehr als 100 Bildern ist in der Kinderbibliothek eine Auswahl zu sehen. Einige waren teilweise noch in der Ukraine entstanden, die anderen in Paderborn zum Beispiel auf dem Gelände des DRK, während sich die Mütter in der Kleiderkammer aufhielten. Die Malstifte stellte die Bielefelder Firma Schüco, die inzwischen auch mit einer Niederlassung in Paderborn vertreten ist, zur Verfügung. A„ls uns die Schwestern angesprochen haben, war es für uns selbstverständlich, einen kleinen Beitrag zu leisten“, sagte der Standortleiter Dominik Schnell.

Schirmherr der Ausstellung ist Bürgermeister Michael Dreier. Dessen Stellvertreter Dieter Honervogt erläuterte, die Schau zeige, dass eine Bibliothek nicht nur ein Ort sei, an dem man ein paar Bücher ausleihen könne. Sie sei ein Treffpunkt und biete die Möglichkeit, über Themen wie den Ukraine-Krieg zu sprechen. „ Ich habe geglaubt, dass Krieg in Europa undenkbar geworden ist und nicht für möglich gehalten, dass es einen Menschen gibt, der noch einmal so den Hebel umlegt“, sagte Honervogt mit Blick auf den Diktator im Kreml. Malen könne eine Form der Bewältigung sein, und die Ausstellung über den Ukraine-Krieg in der Kinderbibliothek sorge dafür, dass sich die Besucher automatisch mit dem Thema auseinandersetzen.

Wie sehr die Erlebnisse in der Heimat die Jungen und Mädchen auch in Paderborn noch prägen, machten die beiden Jakobusschwestern deutlich: „Wir haben viele Kinder gesehen, die traumatisiert waren. Wenn in Paderborn über ihnen ein Flugzeug flog, haben sie Angst bekommen.“

Die Kinderbibliothek (Rosenstraße 13) ist dienstags bis freitags von 10.30 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Nach dem 10. September sollen die Bilder als Wanderausstellung noch in anderen Städten gezeigt werden.