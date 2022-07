„Packt die Zukunft bei den Hörnern“

„Was für ein imposanter Anblick!“, entfuhr es Oberst Thomas Spieker am Sonntagmittag. Hoch zu Ross beobachtete er mit gestrengen Augen den Aufmarsch der fünf Kompanien des Paderborner-Bürger-Schützenvereins und der Gastvereine mit ihren Königs- und Hofstaatspaaren vor dem Paderborner Dom unter den Klängen hunderter Musikanten.

Der Bataillonsvorstand hoch zu Ross: (von links) Adjutant Christian Nolden, Oberst Thomas Spieker, Oberstleutnant Bernd Zengerling und Adjutant Thomas Brockmann. Sie führten den Festumzug am Sonntag durch die Straßen der Paderstadt an.

Es war ein kolossal beeindruckendes Bild, das sich den vielen Zuschauern entlang des Marschweges bot. Nach Vereinsgaben beteiligten sich 4000 Aktive am Festzug des Paderborner-Bürger-Schützenvereins. Der Festzug am Mittag und die Parade am Abend waren zugleich die letzten beiden großen Auftritte des scheidenden Schützenkönigs Dirk Scholl nach dreijähriger Amtszeit.